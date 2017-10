Jonás Ramalho: «El normal és que estiguem allà baix, lluitant»

El jugador del Girona Jonás Ramalho ha assenyalat que, encara que l'equip surti "a competir en cada partit i a intentar aconseguir els tres punts", al final "el normal és que estiguem allà baix, lluitant per aconseguir la permanència".

"Nosaltres sempre som positius, però hem de ser conscients que juguem en la millor lliga del món i que serà molt complicat", ha afegit el central de Barakaldo.

En tot cas, Ramalho ha destacat el rendiment de l'equip en aquesta arrencada de competició: "Sempre hi ha marge de millora, però l'equip està donant la cara a cada partit. Amb el pas dels minuts tots anem agafant experiència i anem aprenent".

En el pla individual, el '4' del Girona, que arribarà a la xifra de 100 partits amb el conjunt de Montilivi si diumenge participa en el partit contra el Vila-real, ha apuntat que està "content d'estar aquí i de pertànyer a aquesta plantilla".

A més, el central també s'ha mostrat convençut de les seves possibilitats d'acabar sent un futbolista important en aquest Girona de Primera divisió.

"És cert que ara no estic jugant tant, però entreno fort cada dia per seguir millorant, per aportar tot el que pugui i per poder fer-ho bé quan m'arribi l'oportunitat", ha comentat.