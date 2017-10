Calleja: «El Girona ho està fent bé, ens espera un partit dur»

Javier Calleja, entrenador del Vila-real, va assegurar ahir en la conferència de premsa prèvia al partit contra el Girona, que l'equip de Montilivi «no és un rival fàcil perquè està fent les coses bé» . A més a més, el tècnic madrileny va afegir que als seus els espera un partit «complicat i dur». Serà tot just el tercer partit de Calleja com a primer entrenador del Vila-real. El madrileny, amb gairebé 200 partits com a jugador de Primera entre Vila-real, Osasuna i Màlaga, va agafar el relleu de Fran Escribà, destituït ara fa tres setmanes. El seu bon paper al filial, a Segona B, va fer decidir la família Roig i Juan Llaneza a apostar per ell i en el seu debut l'equip va empatar a la Lliga Europa a Tel Aviv contra el Maccabi i en Lliga va golejar l'Eibar, 3-0.

El tècnic del Vila-real va dir que arriben al partit a Montilivi amb bones sensacions després d'uns dies en què hi ha hagut temps per «treballar, assimilar càrregues i familiaritzar els futbolistes amb la forma de jugar que planteja per a l'equip». Per al tècnic madrileny, el partit a Girona servirà per veure l'evolució dels seus homes. «La idea és seguir creixent i millorant partit a partit», va assenyalar mentre confessava que el Girona és tot al contrari que el Vila-real. «M'espero un equip adaptat a un entrenador (Machín) que fa molt de temps que és a la banqueta, per la qual cosa que té una idea de joc i un sistema «molt agafats». En aquest sentit, Calleja va qualificar de «diferent» el sistema del Girona. «Són un equip valent que arriba amb molts jugadors a l'àrea i per al qual cada partit és una final», indicava. Tot i això, no pensa variar el seu estil pel fet de tenir al davant el Girona. «La idea és ser nosaltres mateixos a qualsevol camp, tot i que és veritat que el plantejament pot dependre de vegades del rival i les seves característiques, però no així la base de la idea de joc, que és el que cal consolidar», va afegir Calleja. Entre els seus objectius hi ha la millora en les accions en contra a pilota aturada, especialment perquè aquest és un dels punts forts del Girona.

Pel que fa al partit, Calleja compta amb 21 futbolistes disponibles per viatjar aquesta tarda a Girona. El tècnic n'haurà de descartar tres, un cop realitzat aquest matí l'últim entrenament previ al partit. Ahir, el lateral esquerre Jaume Costa, que arrossegava una sobrecàrrega, va treballar amb normalitat. Els que estan descartats per jugar demà a Montilivi són els porters Sergio Asenjo i Andrés Fernández, així com el migcampista Bruno Soriano. Els internacionals Carlos Bacca (Colòmbia) i Enes Ünal (Turquia) van reincorporar-se ahir als entrenaments i també estaran a disposició de Calleja.