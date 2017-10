El Girona caurà en llocs de descens si el Las Palmas puntua demà

El Girona caurà en llocs de descens a Segona A si el Las Palmas, que demà rep el Celta (21.00), puntua. Ara són els canaris, amb 6 punts com els gironins, el primer equip situat en zona de descens per la diferència de gols. Per això, si demà el Las Palmas empata o guanya se n'anirà per sobre dels gironins, amb 7 o 9 punts, i serà els de Machín els qui cauran en zona de descens.

A aquestes alçades de la temporada no deixa de ser una anècdota, però és destacable perquè el Girona no està en descens des de la penúltima jornada de la temporada 2013/14, a Segona A. Aquell dia, ja amb Machín d'entrenador, els gironins van guanyar a Ponferrada i van arribar a la darrera jornada amb tot a favor per salvar-se si guanyaven un Deportivo que ja havia ascendit a Primera. El triomf 3-1 va treure l'equip del descens en la jornada 42.

I des d'aleshores mai hi ha tornat a caure, en tres temporades seguides a Segona 2014/15, 2015/16, 2016/17 i vuit jornades disputades fins ara a Primera en el curs 2017/18.