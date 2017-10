vila-real, un club on emmirallar-se

ila-real de la Plana, una població de 50.000 habitants situada a la comarca de la Plana Baixa a la província de Castelló, on el seu club de futbol és la gran referència de la ciutat donant-li nom tant a nivell espanyol com europeu. De les últimes divuit temporades, el Vila-real CF n'ha disputat disset a Primera. L'única vegada que va descendir a Segona li va servir per tornar a la màxima categoria immediatament. Disposa d'un futbol base de molt nivell, el seu filial està consolidat a Segona B i nodreix constantment de bons futbolistes el primer equip. Disposa d'una estructura consolidada i d'una magnifica ciutat esportiva on treballa molt bé la captació i la formació dels jugadors. Per la manera de fer, la capacitat de treball i l'organització que demostra podem considerar el club groguet com una entitat on el Girona podria emmirallar-se. De ben segur que cada club portarà a terme les seves idees però el sol fet de veure com una ciutat més petita que Girona s'ha fet un lloc de prestigi a la lliga espanyola i a les competicions europees ja és suficient motiu perquè els dirigents gironins en prenguin nota.



Una plantilla amb recursos. El Vila-real va confeccionar la seva plantilla sota les ordres de Fran Escribà, entrenador que va arribar la temporada passada per substituir Marcelino García Toral i que a la jornada sis i després de la dura derrota a Getafe (4-0) va ser destituït. Durant la pretemporada, l'equip va anar realitzant reforços amb la idea de consolidar l'equip amb el sistema 4-4-2 però també preparant com a recurs el 4-3-3. El d'avui serà el segon partit del nou entrenador, Javier Calleja, un tècnic de la casa a qui el club ha donat l'oportunitat d'entrenar a Primera fent-lo pujar procedent del filial de Segona B. El seu debut va suposar una victòria contundent fa dues setmanes a l'estadi de la Ceràmica: 3-0. Ara, amb quinze dies sense futbol, l'equip haurà tingut més temps per poder conèixer el nou sistema de joc i la manera de treballar que vol imposar Calleja. La seva idea és poder jugar amb un 4-4-2 en rombe; a la línia defensiva disposa de dos centrals amb molta experiència com són Álvaro González i Víctor Ruiz, dos laterals amb molt recorregut: per la dreta, Mario Gaspar i, per l'esquerra, Jaume Costa, jugador amb molta experiència i que arribarà just físicament després de recuperar-se d'una petita lesió. Una de les zones on al Girona li caldrà estar a un bon nivell serà al mig camp. Els jugadors de la zona de creació disposen de molta qualitat tècnica; la gran majoria d'ells són futbolistes joves i amb futur. Davant dels centrals jugarà com a mig centre de perfil més defensiu Rodri Hernández, un jugador que aporta molt equilibri. Segurament l'acompanyaran Castillejos i Manu Trigueros als costats deixant com a jugador d'enllaç Pablo Fornals, un futbolista que ha arribat a Vila-real després de protagonitzar una gran temporada al Màlaga, on a part de fer un bon futbol va fer sis gols el curs passat. La davantera estarà formada per dos jugadors amb presència, potència i olfacte de gol: l'ex de Milan i Sevilla Carlos Bacca segurament serà l'acompanyant del golejador Cédric Bakambu.



La lluita per la possessió. Calleja ha manifestat en diverses ocasions que el sistema on se sent més còmode és el 4-4-2 amb rombe al mig . Tot i que està disposat a realitzar variants en el seu sistema de joc, el més lògic és que continuï amb el mateix esquema que li va donar la victòria en el debut davant l'Eibar i que porta treballant amb els seu anteriors equips. Caldrà veure quin dels dos conjunts té el control de la pilota ja que tots dos voldran ser protagonistes en aquest sentit. Un dels dubtes que pot generar el plantejament inicial de Pablo Machín és si sortirà amb l'habitual 3-4-2-1 amb Christian Stuani com a únic davanter o bé si optarà per col·locar dos davanters centres i sacrificar un dels dos mitges puntes d'enllaç. Torna a ser un bon dia per jugar amb un davanter i dos jugadors per darrere ja que al mig del camp serà important guanyar les accions de superioritats numèriques. En el rombe de l'equip visitant hi ha jugadors de nivell que posaran en moltes dificultats el sistema del Girona. Avui ha de ser un dia on homes com Pere Pons, Àlex Granell o Aleix Garcia, Borja Garcia i Portu puguin jugar junts per poder connectar entre ells en la zona de creació.



Porteria a zero. És el moment de tornar a construir l'equip des del darrere. Cal potenciar el sacrifici de tot el col·lectiu quan no té la pilota, ser consistents i solidaris en el treball defensiu per poder recuperar la confiança en el grup. El Girona ha encaixat sis gols en els últims dos partits que ha disputat, tres a Montilivi contra el Barça i tres més a Balaídos davant del Celta. Avui els centrals hauran de fer un gran esforç tan físic com mental, no serà fàcil defensar durant tot el partit les situacions de tres contra dos que plantejarà el Vila-real ja que els dos davanters visitants poden provocar un desgast constant per a la defensa local. També caldrà estar atents a les arribades dels jugadors de segona línia, sobretot de Pablo Fornals.



Guanyar com a necessitat. Des del dia 26 d'agost ja han passat moltes jornades. Davant el Màlaga els seguidors gironins van poder veure l'única victòria que ha aconseguit l'equip fins ara. El calendari ha estat molt dur però si avui es tornen a perdre punts la mentalitat de l'equip pot quedar una mica tocada. Una victòria donaria molta moral i significaria que l'equip hauria tornat amb força després de l'aturada de seleccions. Aconseguir vèncer de nou a casa suposaria una gran dosi de confiança per al grup i reforçaria la teoria que a Montilivi és on cal assegurar els màxims punts possibles per poder assolir el primer objectiu: la permanència.