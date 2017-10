Jonás Ramalho, «molt content» pels seus cent partits amb el Girona

Malgrat la derrota contra el Vila-real, el partit d'ahir va ser especial per al central basc del Girona Jonás Ramalho, que va entrar en el selecte grup de jugadors que han defensat la samarreta blanc-i-vermella en cent partits.

"Estic molt content i molt feliç", ha dit a EFE el jugador format al planter de l'Athletic Club. "Quan vaig sortir de Bilbao, el Girona em va acollir molt bé i ara és com casa meva", ha afegit el '4' de Montilivi, que espera sumar "molts partits més" amb l'equip.

En la mateixa línia, Ramalho apunta que "sempre ho he donat tot quan m'ha tocat jugar i espero poder seguir millorant i ajudant el club".

En l'actual plantilla del Girona, renovada per afrontar el repte de Primera divisió, només hi ha cinc jugadors que hagin defensat la samarreta de l'equip en un mínim de 100 partits: Eloi Amagat, Pere Pons, Àlex Granell, Aday Benítez i, des d'ahir, Jonás Ramalho.

Per al central basc, formar part d'aquest grup és un motiu d'orgull: "Si els números parlen, això són punts positius per a mi. Són coses en les quals cal pensar en aquests moments en els quals potser no jugues tant. Pensar que el club sempre ha apostat per mi".

Malgrat no estar tenint la participació que desitjaria, el jugador es mostra satisfet amb la seva situació personal: "Quan vaig sortir de Bilbao buscava estabilitat i establir-me una mica, no estar sempre amunt i avall. Ara estic content perquè crec que ho he aconseguit. Tant de bo pugui estar molt més temps aquí, a Girona".

A més, després de passar un estiu complicat, Ramalho està convençut que "seguir lluitant" és el millor camí per tenir més oportunitats.

"A cap jugador li agrada llegir a la premsa que el seu club potser no compta molt amb ell, però la meva intenció sempre va ser quedar-me aquí i lluitar. Sempre sóc positiu: arribarà el meu moment i haurà d'aprofitar-ho", ha dit.