Arribar als penals té risc

Minuts a les cames, bona actitud, sensacions positives, l'estrena de Timor i detalls de Marlos Moreno. Va faltar només una cosa perquè el Girona aconseguís el bitllet per a les semifinals de la Copa Catalunya, el més important: que alguna de les més de mitja dotzena d'ocasions clares entrés. Ni Olunga, ni Kayode ni Marlos Moreno ni Mojica... Cap jugador blanc-i-vermell va ser capaç de perforar la porteria d'un inspiradíssim Juan Flere. El jove porter de 19 anys es va convertir en el gran protagonista del partit en neutralitzar tots els intents del Girona. El 0-0 final va conduir l'eliminatòria als llançaments de penal on Flere va aturar el xut de Marlos Moreno i ell mateix va marcar el decisiu. L'eliminació deixa el Girona sense una competició més per tenir activats els homes menys habituals a la Lliga.

Per si no ho havia deixat prou clar dimecres a la prèvia, la llista de convocats del migdia va confirmar que el partit d'ahir, per a Machín, poca diferència tenia respecte al que fa una setmana el Girona va jugar contra el Montpeller. El tècnic va citar fins a 6 jugadors del Peralada, a més a més del porter Marcel, per completar una llista on a banda dels titulars indiscutibles a la Lliga com Borja García, Pons o Portu i de Boulaya, amb problemes musculars. L'onze titular va acabar de confirmar que, més que el bitllet per a les semifinals del torneig, el Girona aprofitava el partit per a rodar jugadors pensant en la Lliga. La presència de David Timor com a lliure va ser la gran novetat d'un onze en què va sorprendre també la inclusió de Marlos Moreno al carriler dret.

Malgrat la baixa d'Stuani per sanció dilluns a Riazor, Machín no va reservar ni Kayode ni Olunga. Tots dos van ser titulars i van gaudir de les primeres grans oportunitats. Tant el nigerià com el kenià, però, van veure com un inspirat Flere els guanyava la partida en l'un contra un i aturava les seves rematades (m. 23 i m. 27). Les peculiaritats del Municipal feien que de combinacions i jugades gaire trenades, els blanc-i-vermells no en poguessin abusar. El Llagostera, en canvi, se sentia com peix a l'aigua, i sempre que aconseguia penjar una pilota en accions d'estratègia a l'àrea generava perill. Així, abans de la doble ocasió del Girona, els locals s'haurien pogut avançar si una centrada de Chica després d'un córner no s'hagués passejat per davant de la petita sense trobar rematador.

Malgrat no haver-hi gols, la primera part va ser prou distreta, amb ocasions i amb Flere com a jugador més destacat. El porter local tornaria a intervenir destacadament per impedir que un coast to coast de Mojica acabés amb la pilota al fons de la xarxa. El refús de Flere no el va saber aprofitar Olunga. S'arribava a la mitja part amb tot obert.

Mentre el Llagostera va moure més la banqueta (Carbó i Ousman), el coreà Paik va ser l'únic canvi del Girona a la mitja part. La represa va començar un pèl més insípida i sense tantes arribades com a la primera part. Un xut desviat d'Àlex Granell va ser el primer intent dels blanc-i-vermells. Per part llagosterenca, Fuster ho provaria també de lluny molt desviat. L'empat el podria haver desfet Kayode si hagués estat més fi a l'hora de posar el peu després d'un altre refús de Flere a un bon xut de Marlos. El nigerià però va enviar als núvols una altra franca rematada.

Paik, amb un xut creuat, estavellaria la pilota a la base del pal. Semblva que el Girona feia un pas endavant en atac. Les incursions de Marlos Moreno per la banda dreta eren l'arma principal d'un Girona que, però, a la sala de màquines no acabava de carburar. El gol no arribava. Olunga (m.78) ho provaria de cap per sobre del travesser i en els últims minuts Flere tornaria a aparèixer per a desviar xuts llunyans de Douglas Luiz i Granell. El cronòmetre va arribar a la seva fi i els penals van ser una realitat. A diferència del partit, l'efectivitat va ser màxima però Flere va aturar el sisè llanament de Marlos Moreno. El porter local va ser l'encarregat de xutar el definitiu i classificar el Llagostera.