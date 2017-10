A la venda les entrades per al duel de Copa

Amb una estratègia comunicativa discutible, fent-ho públic al compte oficial del Twitter poc abans de mitjanit, el Girona anunciava el passat dimecres a hores intempestives que havia posat a la venda les entrades per al partit corresponent a l'anada dels setzens de final de la Copa del Rei que enfrontarà el primer equip amb el Llevant el proper dijous 26 d'octubre.

Un seient a l'estadi per aquell dia costa entre 10 i 30 euros, amb algunes ofertes especial per a un públic concret. Per a l'aficionat en general, una entrada a qualsevol dels dos Gols costa 10 euros. S'eleva fins al 20 si la localitat està ubicada a la graderia de Preferent, i a 25 si es tracta de la part coberta d'aquesta zona del camp. L'entrada més cara puja fins als 30 euros, el que val un seient a Tribuna.

Tot i això, existeixen un parell de promocions especials amb un preu més reduït. En el primer dels casos, tots els pares i mares abonats del Girona poden portar els seus fills per només 5 euros. A l'hora de comprar l'entrada, han de mostrar un document acreditatiu de la vinculació familiar i el seient correspondrà a la zona de l'estadi on els abonats en qüestió tinguin el seu carnet. També disposen de beneficis els estudiants, professorat i PAS de la Universitat de Girona. Tots ells podran veure el partit contra el Llevant en directe des de Montilivi a canvi de 5 euros. En aquest cas, també serà obligatori presentar un documentat acredidatiu per beneficiar-se d'aquest avantatge.