El Girona comença el partit fora dels llocs de descens a Segona A

No passarà, però matemàticament és possible. Tot i que el Girona no guanya un partit de Lliga des de la segona jornada (1-0 contra el Màlaga), els de Pablo Machín tenen assegurat gairebé del tot acabar aquesta jornada nou de Primera Divisió fora de les places de descens, concretament quart per la cua.

La catàstrofe es podria donar en el cas que els gironins perdessin per deu gols de diferència a Riazor. Només en aquest cas caurien en zona de descens i en sortiria el Las Palmas, que amb sis punts i després de perdre ahir contra el Vila-real (4-0), queden tercers per la cua amb una diferència de gols de menys quinze, per una diferència de menys sis que té ara mateix el Girona.

Aquesta falta de victòries del conjunt gironí, que s'allarga ja sis jornades, s'ha vist poc perjudicada gràcies a les derrotes dels principals rivals, a dia d'avui, per ocupar la zona baixa de la classificació. Las Palmas, Alabès i Màlaga, els tres equips en descens, han registrat pitjors números que els de Machín que, per ara i molt probablament una setmana més, seguiran fora del perill.



El Deportivo, amb poc marge

A l'altra banda, amb vuit punts, el Deportivo tampoc pot caure en zona de descens aquesta jornada però tampoc es pot relaxar en excés. Amb vuit punts sumats en aquestes primeres vuit jornades, els de Pepe Mel tenen dos punts de marge respecte al descens, que marca el Las Palmas.