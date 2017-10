El Girona se'n recorda de guanyar

El Girona ha sumat una victòria vital aquesta nit al camp del Deportivo de la Corunya. No ha estat la seva millor actuació, ni de bon tros, però ha tirat d'ofici per sumar tres punts d'or que l'allunyen de la zona de descens. Aday, des del punt de penal, i Portu al segon temps, han marcat els gols d'un equip que hauria pogut sentenciar als darrers instants.

Ha sorprès Machín de bon inici donant la titularitat a Yassine Bounou sota pals. El porter ha debutat així a Primera, mentre que Gorka Iraizoz, fins avui titular indiscutible, s'ha quedat a la banqueta. Menys sorprenent ha estat la titularitat de Larry Kayode en punta d'atac, suplint el sancionat Cristhian Stuani. També ha jugat de bon principi Aleix Garcia, recuperant el seu lloc a l'equip en detriment d'Àlex Granell, bastant espès en l'última jornada.

No ha sortit massa entonat el Girona, però molt menys ho ha fet el Deportivo. Suficient perquè l'equip de Machín hagi protagonitzat les primeres arribades amb cara i ulls. No han estat ocasions clares, però suficients per presentar-se a Riazor amb una ferma declaració d'intencions. Maffeo ha xutat molt alt al minut 2, mentre que al 6, Ramalho no ha aprofitat una nefasta sortida del porter i ha enviat el seu cop de cap per damunt del travesser.

A partir d'aquell moment, els gironins han desaparegut. El pas endavant que havien donat de bon començament, s'ha convertit en dues o tres passes enrere a mesura que avançaven els minuts. Ho ha aprofitat el Deportivo, que sense fer res de l'altre món, s'ha convertit en el dominador absolut del joc. Però només pel que feia a la possessió; de xuts, ni un.

I així s'ha arribat al minut 24, quan s'ha produït una acció clau. En una jugada aparentment aïllada, Kayode ha caigut dins l'àrea després d'un frec a frec amb Albentosa. No ho ha dubtat l'àrbitre, Gil Manzano, que ha assenyalat penal. No s'ho podia creure el central, ni tampoc tot el Deportivo. I molt menys Pepe Mel des de la banda. Aday ha agafat la responsabilitat, ha enganyat Francis Uzoho des dels onze metres i ha fet pujar el 0-1 a l'electrònic.

Ha estat llavors quan el conjunt gallec ha buscat l'empat amb més insistència, mentre que al Girona ni se l'ha vist. Pilotades llargues sense sentit, errors constants i accions sense criteri han fet del blanc-i-vermell un equip erràtic, sense arguments. L'única jugada amb cara i ulls l'ha protagonitzat Kayode, que ha deixat amb un pam de nas Albentosa dins l'àrea sense encertar en l'última passada. Més i millor ho ha fet el Deportivo. Fede Cartabia ha xutat entre pals al 35 i Bounou ha aturat amb molta seguretat. Borges ha marcat al 38, però l'acció ha quedat invalidada per fora de joc d'Albentosa. I al 40, nou gol anul·lat als locals, aquest cop per posició incorrecta de Fede Valverde.

Hauria començat de meravella la segona meitat si el xut d'Aleix Garcia des de casa seva no s'hagués trobat amb l'espectacular resposta de Francis, que ha tret una gran mà per enviar la pilota a córner. Però més han empitjorat les coses quan Gil Manzano ha considerat com a penal que un frec a frec entre Ramalho i Lucas. Si era dubtós el que havia assenyalat al primer temps, encara més ho era aquest. El davanter gallec ha enviat la pilota lluny de l'abast de la bona estirada de Bounou. Empat i tornem a començar.

Si el gol ha fet pujar de revolucions al Deportivo, encara més ho ha fet l'entrada d'Adrián, que ha revolucionat l'atac local. Ell mateix ha tingut la primera als pocs segons de saltar al camp, però Bounou, al 64, ha salvat els mobles. Als gironins només els quedava esperar, tancar la porta amb clau al darrere i buscar el perill al contracop. Així ha arribat una ocasió d'un Granell que no feia massa que havia entrat. Aday l'ha deixat enrere i el gironí ha xutat des de fora de l'àrea perquè Francis desviés cap a córner. Semblava una acció aïllada, però ha arribat pocs abans del segon. Un gol que Pepe Mel i els seus no s'esperaven. Al 71, Maffeo ha penjat la pilota al cor de la gran, Kayode ha signat una bona assistència amb el cap i Portu ha afusellat per fer l'1-2.

Quedava encara temps i el Deportivo s'ha llançat amb tot en atac. Bounou, algun cop, i en els altres la defensa, han mantingut el resultat a ratlla. A mesura que els gallecs es desesperaven i que els minuts anaven passant, el Girona s'ha acabat de deixar anar. L'entrada de Mojica li ha donat ales i en un parell d'arribades hauria pogut caure la sentència. Al 88, Douglas Luiz ha enviat el seu cop de cap molt a prop del pal dret de Francis. I al 89, un xut creuat de Maffeo l'ha tret el porter amb una gran mà. N'hi ha hagut una altra: al 92, Mojica ha provat sort però el seu llançament l'ha desviat Juanfran a córner.

Per posar-hi encara més suspens i ja amb el temps afegit complert, Bernardo ha comès una absurda falta a prop de l'àrea. Ha servit per rebre alguna targeta i poc més, perquè el xut ha anat a la tanca.

DEPORTIVO: Francis; Juanfran, Albentosa, Sidnei, Luisinho; Guilherme, Celso Borges, Fede Cartabia (Bakkali, min. 77), Fede Valverde (Adrián, min. 64); Emre Çolak (Andone, min. 73) i Lucas Pérez.

GIRONA: Bounou; Maffeo, Ramalho, Bernardo, Juanpe, Aday (Mojica, min. 79); Pere Pons (Granell, min. 59), Alex Garcia, Borja García (Douglas Luiz, min. 59); Portu; i Kayode.

GOLS: 0-1, Aday de penal (min. 25). 1-1, Lucas de penal (min. 50). 1-2, Portu (min. 71)

ÀRBITRE: Jesús Gil Manzano (comitè extremeny). Ha amonestat Albentosa, Fede Cartabia, Guilherme (Deportivo); Pere Pons, Ramalho, Granell, Aday, Mojica, Aleix Garcia, Bernardo, Douglas (Girona).

ESTADI: Riazor, 17.463 espectadors.