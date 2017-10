Mel: «Hem fet un pas enrere, i això que el volíem fer endavant»

L'entrenador del Deportivo de la Corunya, Pepe Mel, va lamentar anit el resultat contra el Girona, explicant que tant ell com els seus jugadors tenien l'«esperança de fer un pas endavant», però que al final el van donar «enrere» en encaixar la derrota contra el conjunt que dirigeix Pablo Machín i, a més, al seu propi estadi. Un resultat, l'1-2 final, que torna a deixar la seva continuïtat al càrrec penjant d'un fil. «Quan a un entrenador se'l qüestiona el més normal és que ja té problemes. El futbol té aquestes coses i no serà diferent aquí. Aquest resultat ens fa fer una passa enrere a la taula». Mel, però, va assegurar que el resultat no havia estat «just» per al Deportivo, però va deixar clar que «en futbol, això de la justícia no val». De les decisions arbitrals, va recordar que el seu equip «no està tenint sort aquesta temporada» i va deixar sense «qualificar» el penal que va suposar el 0-1. «Fins el seu segon gol hem fet moltes més coses i hem gaudit de mil opcions, però sense sort».