Amb la mateixa mentalitat de sempre

Després de l'alegria que va suposar la victòria de diumenge passat davant el Reial Madrid, l'equip torna a la realitat. A València i contra el Llevant el Girona disposa d'una nova oportunitat per poder continuar amb la dinàmica positiva en la qual està immers, dues victòries consecutives a la Lliga han de servir per poder afrontar amb les màximes garanties el partir d'aquest matí.

Dinàmiques oposades. Tot i que els dos equips es troben empatats a dotze punts amb uns números força similars i a la zona mitjana de la taula classificatòria, la manera en la qual arriben en el partit és molt diferent. El millor partit que ha disputat fins al moment el conjunt granota va ser la victòria davant de la seva afició el dia que va derrotar la Reial Societat per tres a zero. Des d'aquella data els valencians no han aconseguit tornar a guanyar, porten tres punts dels últims quinze possibles. Dona la sensació que les derrotes del camp del Reial Betis per quatre a zero i la de l'Alabès al Ciutat de València per zero a dos han afectat l'estat anímic de l'equip. La inèrcia dels gironins és totalment oposada, després d'una fase amb dubtes i sense aconseguir marcar amb facilitat han aconseguit per primera vegada en tot el campionat dues victòries seguides, la de la Corunya era molt necessària i decisiva per la manera en què es va aconseguir, la del Reial Madrid va ser il·lusionant i encoratjadora. És necessari que el Girona surti molt mentalitzat davant de la dificultat que presenta el partit d'avui, els jugadors han de ser conscients que el seu adversari planteja el partit com una nova oportunitat per capgirar la dinàmica negativa en què ha entrat.

Un Llevant irregular. L'entrenador que va aconseguir l'ascens la temporada passada continua al capdavant del segon equip de la ciutat de València. L'exentrenador del Màlaga Juan Ramón Lòpez Muniz té com a principal objectiu poder consolidar el seu equip a la Primera Divisió, està utilitzant bàsicament el sistema de joc 4-1-4-1, en algunes ocasions i que segons el perfil dels jugadors del mig camp també pot fer servir la variant del 4-2-3-1. A la porteria ha jugat tots els partits de lliga Raúl Fernàndez, el porter menys golejat de la temporada passada a Segona Divisió és indiscutible a la seva posició, alt, amb bons reflexos i sòlid en les accions d'u per u. L'eix de la defensa el formen dos centrals consolidats i que es complementen molt bé entre ells; Sergio Postigo com a central dretà i «Chema» Rodríguez a l'esquerra. Aquest jugador caldrà vigilar-lo en les jugades d'estratègia ofensiva a causa de la seva capacitat rematadora. Els laterals són per a Pedro López a la dreta, lateral complidor tant en atac com en defensa i per l'esquerra i de perfil més ofensiu l'exjugador de l'Eibar Antonio Luna, que per ara està guanyant la posició a Toño García. Al centre del camp destaca com a mig centre un dels millors jugadors del Llevant, José Campaña, un futbolista que aporta equilibri i qualitat, que pot jugar de doble pivot i també de mitja punta, perillós en les jugades a pilota aturada és un jugador de màxima confiança per part de l'entrenador. Ofensivament, a la dreta jugarà José Luis Morales, el màxim golejador del Llevant amb quatre gols, jugador amb molta arribada, velocitat i desequilibri tant per banda com en passadissos interiors de l'atac. Amb la lesió de llarga durada del golejador Roger Martí les opcions per la posició de davanter centre passaven fins ara per Àlex Alegría. Es tracta d'un jugador alt i corpulent, aguanta la pilota a dalt i sap jugar bé d'esquena a porteria. Tot i tractar-se d'un bon rematador encara no ha aconseguit marcar aquesta temporada, motiu pel qual i per decisió tècnica avui ha quedat fora de la convocatòria. D'inici el davanter serà Emmanuel Boateng, tot i que ha entrat a la llista de disponibles i preparat per debutar el nou fitxatge d'aquesta setmana, Enes Ünal. A causa de les lesions i la falta de gol per part dels davanters el Llevant ha incorporat el jove davanter turc que arriba cedit pel Vila-real i que no entrava en els plans de Javier Calleja.

Continuïtat en l'onze inicial. La convocatòria de l'entrenador, on desplaça els mateixos divuit futbolistes que van equipar-se en l'últim partit, ja indica que pocs retocs voldrà fer en l'alineació inicial. Després del gran partit de la setmana passada i d'uns dies de descans el més normal és que de sortida avui tornem a veure el mateix onze inicial que va derrotar el Reial Madrid, ara la confiança i la mentalitat positiva dels jugadors és màxima i cal aprofitar la inèrcia. Els dotze punts que porta l'equip en aquestes primeres jornades de Lliga no permeten cap relaxació, per aconseguir l'objectiu final queda molt camí i avui l'equip ha de jugar amb el mateix ritme i intensitat que aquestes últimes jornades. El Girona està obligat a lluitar totes les jugades, a jugar amb la màxima concentració i a no cometre errades que puguin beneficiar l'adversari. No podríem entendre que avui l'equip no jugui al cent per cent de les seves possibilitats.

A seguir sumant. Abans de començar qualsevol partit l'objectiu inicial de tots els equips ha de ser aconseguir la victòria, si es pot guanyar no cal ni plantejar-se l'empat, tot al contrari, si se surt a empatar el més normal és perdre. És possible que durant l'enfrontament existeixin moltes possibilitats per poder aconseguir els tres punts, sobretot si el Girona pot avançar-se en el marcador i beneficiar-se dels dubtes que pot tenir el seu rival. Si l'equip competeix com ens té acostumats ha de posar les coses molt difícils al Llevant, si pot tenir el control del partit i manté la possessió podrà portar l'enfrontament cap al seu costat. Seria un cop d'efecte molt important per al Girona poder aconseguir la tercera victòria consecutiva, si el partit es posa de cara es presenta una bona oportunitat, tot i així qualsevol punt que torni cap a Girona serà molt benvingut.