Granell no té cap oferta de renovació

Àlex Granell és avui per avui un dels jugadors més en forma del Girona. Diumenge, al camp del Llevant, va firmar una actuació brillant, i va estar a punt de marcar un dels gols de la temporada en una acció on, després d'un revers dins l'àrea, va enviar un xut a porteria que Raúl va desviar a córner en una intervenció providencial. Granell és l'únic dels futbolistes més habituals del bloc de Machín que no està blidat per contracte. La seva vinculació acaba el juny de 2018 i, segons va admetre ahir, no té cap oferta sobre la taula per ampliar el contracte. Granell diu que està «gaudint» del debut a Primera i que vol allargar al màxim la seva estada a la màxima categoria. «Si pot ser al Girona, perfecte», assegura, conscient que a partir del mes de gener podrà negociar amb qualsevol altre club.

La direcció esportiva ha lligat darrerament la continuïtat de peces bàsiques a l'esquema de Machín com Portu, Pere Pons i Aday. També va allargar el contracte a Rubén Alcaraz, abans de cedir-lo a l'Almeria. En canvi, fins ara, Granell no ha tingut cap proposta a pesar de ser un jugador de la casa i amb una presència habitual en els plantejaments de l'entrenador.

Granell tampoc té cap clàusula al seu contracte per la qual l'acord que s'acaba l'estiu que ve quedés ampliat en cas que el Girona assolís la permanència a Primera Divisió.