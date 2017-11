El Girona rep el cuer amb l'objectiu de refer-se de la derrota a Palma

Després de caure la passada jornada al camp del Mallorca (5-2) i deixar escapar la possibilitat de liderar en soliri la classificació del Grup tercer la Divisió d'Honor Juvenil, el Girona rep aquest migdia la Peña Deportiva Santa Eulàlia a Vilablareix. Es presenta, en principi, com un duel de força menys exigència que el de la passada jornada a Palma ja que els eivissencs són cuers de la categoria i només tenen tres punts, aconseguits contra el Bellvitge, penúltim. Els d'Àlex Marsal, tot i això, aposten per no fixar-se en la classificació, conscietns de la perillositat d'un rival que es resisteix a llançar la tovallola.

En cas de victòria i depenent dels resultats del Mallorca, El Olivar i FC Barcelona, el conjunt blanc-i-vermell podria enfilar-se al capdamunt de la classificació. Actualment, els de Marsal són quarts amb 22 punts a 3 del Mallorca, líder.