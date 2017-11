El Girona va frenar la Reial Societat en els dos últims enfrontaments

El Girona s'enfrontarà divendres (21.00) al darrer equip que participa enguany a competicions europees, la Reial Societat. Els bascos, de la mà d'Eusebio Sacristán van entrar a la Lliga Europa la temporada passada i enguany tornen a moure's entre els vuit primers de la taula. Montilivi però, pel conjunt txuri-urdin és territori gairebé prohibit. I és que en les dues últimes visites a l'estadi gironí, la Reial no hi ha guanyat mai. El Girona va aconseguir esgarrapar un 0-0 (2008-09) i un meritori 1-0 (2009-10) en els dos darrers enfrontaments.

Juntament amb el Saragossa, la Reial Societat era l'equip més esperat pels seguidors gironins durant la temporada 2008-09, en què l'equip blanc-i-vermell tornava a Segona A mig segle després. Gairebé deu anys més tard, el Girona i la Reial Societat es retrobaran divendres a Primera Divisió. Aleshores el conjunt basc s'havia quedat a les portes de l'ascens el curs anterior i li tocava tornar a competir a la categoria de plata per segona temporada consecutiva. Aquell dia, sota una intensa pluja, els Jito, Gabri, Xumetra o Manga van buidar-se sobre la gespa i van gaudir de bones oportunitats per batre Zubikarai. Tot i això, el marcador no es va moure (0-0). La Reial, dirigida per Juanma Lillo, acabaria sisena, molt lluny dels llocs d'ascens. Toño Ramírez i Carlos Martínez són els únics supervivents de l'equip que va visitar Montilivi aquell dia.

Sí que aconseguia tornar a Primera la temporada següent (09-10), sota la direcció de Martín Lasarte a la banqueta i els gols d'Agirretxe i Griezmann. El francès va ser titular en la visita de la Reial Societat a Montilivi a finals de febrer, que va decidir un solitari gol de penal de Calle a la primera part. L'onze del Girona l'últim cop que els bascos van trepitjar Montilivi va ser el format per Jorquera, Galán, Jose, Migue, Cañas, Matamala, Dorca, Xumetra, Calle, Peragón i Moha. A la segona part van entrar Kiko Ratón, Juanma i Germán Beltrán.

Més enrere en el temps queden les primeres visites dels txuri-urdin a Girona. Abans de la guerra civil (1935-36) i amb la denominació de Donostia FC, els bascos van caure a Girona per 2-0 en partit de Segona Divisió. També a la categoria de plata, els dos equips es retrobarien la 42-43 i la Reial aconseguiria la seva única victòria a terres gironines (1-2). L'altre precedent abans del 2008, va ser el curs 48-49 i va acabar amb golejada dels gironins a Vistalegre per un clar 4-1.