El Girona posa a prova els seus límits al Villamarín

Tres victòries consecutives contra Deportivo, Madrid i Llevant i un empat davant la Reial Societat han estabilitzat el Girona a la zona tranquil·la de la classificació, amb 16 punts. L'equip passa per un moment dolç i el seu davanter Cristhian Stuani està en estat de gràcia de cara a porteria (4 gols en els últims 4 partits). La bona dinàmica de l'equip ha fet que fins i tot ja s'estigui batejant el Girona com la revelació de la Lliga. No obstant això, que ningú es pensi que la permanència a Primera Divisió serà un camí de flors i violes.

Al vestidor blanc-i-vermell tenen molt clar que l'elogi debilita i el primer d'advertir-ho ha estat aquesta setmana el mateix Stuani. «Mai encararem un partit amb la mentalitat que som superiors», deia dimecres l'uruguaià. I és que el gran moment de forma de l'equip combinat amb la golejada que va rebre el Betis dilluns a Eibar (5-0) podria fer confondre algú. El Girona ni és favorit avui ni ho serà durant tota la Lliga en cap partit. Això ho sap Machín i ho saben els jugadors, que són conscients que han de pedalar al 110% per aconseguir cada punt i no desviar-se de la filosofia de joc que els ha dut a l'èxit. Aquesta tarda mateix, a Sevilla, els espera un Betis que, malgrat haver sumat 4 dels últims 12 punts possibles, ha estat capaç de guanyar al Bernabéu i compta amb jugadors de primer nivell. A la dificultat del rival que, segons Machín, es multiplicarà per culpa del mal resultat a Eibar, cal afegir-hi que el Girona arriba a la cita sense tres jugadors clau al seu esquema com Alcalá, Bernardo i Pere Pons.

L'absència del central colombià, qualificada de «molt i molt important» per Machín deixa el Girona sense el seu líder a l'eix. Les molèsties durant la setmana de Juanpe dibuixaven un panorama perillós que, finalment, sembla haver-se esquivat. El canari, segons Machín, es va entrenar ahir amb normalitat i avui hauria de ser titular. L'entrada del vallesà Planas a la convocatòria serveix per tenir algun recanvi defensiu a la banqueta. El lloc de Bernardo a l'onze titular serà per a Ramalho, que desplaçarà Juanpe a l'esquerra i Muniesa a l'eix. Tot el que no sigui aquesta combinació en defensa suposarà un invent. Aquesta possibilitat seria la d'endarrerir Timor de central i fer entrar a l'equip Aleix Garcia. El que sí que sembla clar és que Aday tornarà a la titularitat al carril esquerre en detriment de Mojica.

Mentrestant a Sevilla, l'ambient està enrarit després de la golejada a Eibar i d'una dinàmica massa irregular en aquest primer tram de curs. Els andalusos només tenen un punt més que el Girona (17) i són, juntament amb Eibar i Màlaga, l'equip més golejat (25) només superat pel cuer Las Palmas (30). Tanmateix, la seva fragilitat defensiva va lligada a la seva alegria ofensiva, segell característic dels equips de Setién. En aquest sentit, caldrà veure si el tècnic càntabre aposta per fer algun retoc al bloc que en els darrers partits no ha aconseguit bons resultats. Amb el figuerenc Zou Feddal lesionat i Mandi sancionat, Amat i Tosca seran els centrals. Campbell i Francis continuen lesionats i no han entrat a la convocatòria. A més a més, Javi García arrossega molèsties i Fabián Ruiz s'haurà d'infiltrar per jugar.

A banda del joc de possessió, una de les virtuts del Betis són les centrades a l'àrea que posen Joaquín i Guardado i que rematen Sanabria, Sergio León o bé Camarasa i Javi García entrant des del darrere. En aquest sentit, és probable que Setién fixi Camarasa o Guardado entre Muniesa i Timor per generar-los dubtes, tal com van fer, amb èxit Vila-real i Reial Societat.