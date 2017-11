Quique Setién torna a frustrar una alegria del Girona en el temps afegit

Lliga Santander. El Girona continua la seva bona ratxa de resultats i encadena cinc partits sense perdre. Ahir, però, va ensopegar de nou amb Quique Setién i va veure com un gol de Tello (m. 94) frustrava la victòria a Sevilla.

hir van ser només dos punts i la destrempada va ser grossa però de ben segur que, al cap d'unes hores o aquest matí, jugadors, tècnics i aficionats del Girona valoraran positivament el punt aconseguit ahir al Villamarín contra el Betis. El gol de Tello en l'afegit va deixar el Girona amb un pam de nas sense una victòria de prestigi que l'hauria impulsat encara més en la classificació. Un mal menor davant l'equip que entrena Quique Setién, sobretot si es té en compte que en la darrera ocasió que el tècnic càntabre es va enfrontar al Girona el va deixar sense ascens a Primera. Aquell fatídic 7 de juny del 2015, Setién –alehores entrenador del Lugo– va frustrar l'èxit dels gironins amb un gol del davanter Pablo Caballero també en l'afegit (m. 91). Dues clatellades similars i amb el mateix ideòleg però de conseqüències ben diferents. I és que per refer-se d'aquell gol de Caballero del Lugo, el Girona va necessitar dues temporades mentre que el punt d'ahir, deixant de banda la pel·lícula del partit, ha de ser positiu per força.

L'empat final entre el Betis i el Girona fa que Setién continuï sense conèixer la sensació que es té en derrotar el conjunt blanc-i-vermell com a entrenador. El càntabre s'ha enfrontat fins ara en 7 ocasions al Girona i el balanç és clarament favorable als gironins. Abans del tràgic 1-1 de l'última jornada de la temporada 14-15, Setién havia perdut els 4 partits que com a entrenador del Lugo havia dirigit contra el Girona. Ahir, en un Villamarín molt crític amb el seu equip, va veure com se li tornava a entravessar el Girona. El Betis de Setién va anar a remolc del Girona tant en el joc com en el marcador tot el partit i es va veure mort amb l'1-2 de Portu. Només la desconnexió imperdonable de la defensa visitant després del gol de Portu va evitar el que hagués estat la sisena derrota de Setién contra el Girona.

Qui sap què hauria passat si Del Cerro Grande no hagués allargat el partit més enllà dels 4 minuts d'afegit que havia indicat el quart àrbitre i hagués xiulat el final sense deixar centrar el Betis. Setién s'hauria tornat a ennuegar contra el Girona i hauria allargat una ratxa negativa a 5 punts de 21 possibles. L'empat, en principi, li permet salvar el cap però les crítiques de l'entorn afegides als xiulets de l'afició a l'hora d'acommiadar l'equip ahir deixen Setién en una situació delicada a Heliópolis.