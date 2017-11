La Copa de les oportunitats

El Girona necessita guanyar per dos gols de diferència aquesta nit al camp del Llevant per ser al bombo dels vuitens de final de la Copa del Rei. El repte sembla complicat, sobretot tenint en compte el resultat de l'anada (0-2) i que avui Pablo Machín donarà l'alternativa als jugadors amb menys protagonisme a la Lliga. Ara bé, fa poc més de tres setmanes, el Girona ja va demostrar que podia guanyar al Ciutat de València per dos gols de diferència. Només una desconnexió a l'últim minut, que va acabar amb l'1-2 d'Enes Ünal, va embrutir un marcador, aquell dia clar i segurament curt, que avui serviria per, com a mínim igualar l'eliminatòria de Copa. A partir d'aquí, tothom és lliure de valorar i analitzar què suposaria una remuntada avui a València. Fer-ho suposaria atapeir d'allò més el calendari a principis de gener amb els dos partits de vuitens de final (dies 3 i 10) entremig de la visita a Mestalla per enfrontar-se al València. El desgast físic i el poc fons d'armari de la plantilla complicarien la situació però, en contrapartida, el sorteig pur podria fer que Barça o Madrid, entre d'altres, poguessin tornar a Montilivi.

«Sortirem a competir i tindrem les nostres opcions. L'objectiu és guanyar de dos gols. Tant és en el minut en què els marquem, si en l'1 o al 95», deia ahir Machín. El tècnic sorià tanmateix, recordava que «la nostra competició prioritària és la Lliga, on lluitem per assolir l'objectiu». El preparador blanc-i-vermell sortirà a intentar l'heroica malgrat que té clar que quedar eliminats no suposaria cap drama. En aquest sentit, el panorama pel que fa a baixes es va complicar ahir en el darrer entrenament abans de sortir cap a terres valencianes. Larry Kayode es va fer mal i és baixa aquest vespre, juntament amb Pedro Alcalá, Pere Pons i Eloi Amagat, lesionats. De la seva banda, tampoc hi serà Pablo Maffeo que, per precaució, reposarà uns dies. El barceloní no té res greu però Machín va explicar ahir que «després del cop ja vèiem des de la banqueta que no era el Maffeo de sempre i el metge va estimar-se més que es quedés en observació». Les proves han descartat res greu i demà, en principi s'hauria d'exercitar ja pensant en la visita de l'Alabès de dilluns.

A banda de les absències per lesió de Pons, Alcalá, Kayode, Eloi Amagat i Maffeo (per precaució), el tècnic ha donat descans a homes importants com Juanpe, Muniesa, Aday i Stuani. Tot plegat ha fet que Machín hagi hagut de recórrer a dos jugadors del Peralada, Bambo Diaby i Maxi Villa, i un del juvenil, Pedro Porro, per completar la convocatòria de 18 efectius. En principi, el fet que ni Maffeo ni Aday hi siguin donen a Villa tots els números de ser el titular al carril dret. Mentrestant la presència de Diaby a l'equip dependrà de si Machín opta per situar Planas al carril esquerre o a l'eix de la defensa. Si el de Sant Celoni juga a la banda, el senegalès seria titular de central però si ho fa a l'eix, el carril seria per a Mojica i Diaby es quedaria a la banqueta. El juvenil Pedro Porro, autor de 7 gols en 14 partits amb l'equip de Divisió d'Honor que és colíder amb el Barça, en principi començarà a la banqueta, esperant donar relleu a la segona part a Olunga o Marlos Moreno. El colombià Bernardo Espinosa tornarà a l'onze després de complir sanció al camp del Betis, mentre que Aleix Garcia i Douglas Luiz seran titulars. A la llista hi entra per primer cop aquesta temporada l'algerià Farid Boulaya.

Per al Llevant, el partit no és que arribi en gaire bon moment. L'equip arriba de perdre 0-5 a casa contra l'Atlètic de Madrid i Juan Ramón López Muñiz acumula baixes importants. No hi seran els lesionats Roger Martí, Álex Alegría, Iván López, Lerma i Ivi, mentre que el tècnic granota donarà descans a alguns dels titulars com Chema Rodríguez, Campaña o Morales. A més a més, Muñiz té previst citar també el migcentre El Hacen, jugador de l'Atlètic Llevant, el filial del conjunt valencià que milita a Tercera i on hi ha el silenc Albert Dalmau.