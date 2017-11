Carles Planas té una fractura dels ossos nasals pel cop rebut al Ciutat de València

"Bon dia!!!, Encara que no ho sembli... tot ok", ha escrit aquest matí el defensa del Girona Carles Planas al seu compte de Twitter, adjuntant una fotografia de la seva cara on quedaven evidents les conseqüències del fort cop que va rebre dimarts a la nit al camp del Llevant. La seva lesió i la posterior eliminació de la Copa van ser les notes negatives d'un partit de tornada dels setzens de final on els de Machín, a pesar de quedar fora del torneig, van mostrar bona imatge, jugant a més amb futbolistes poc habituals i donant l'alternativa a futbolistes del filial com Maxi Villa i Bambo Diaby, o fins i tot a un del juvenil, Pedro Porro. El Girona, amb el 0-1 de Mojica, va tenir com a mínim la pròrroga a l'abast, fins que Morales, a un quart d'hora del final, va trencar el somni de la remuntada al Ciutat de València.





Planas va rebre una forta trompada al cap i a la cara lluitant per una pilota amb Boateng. Va haver de ser retirat del camp en llitera (al minut 25) i traslladat a un centre hospitalari per fer-li proves per precaució. El futbolista va requerir punts a la cella però en tot moment va estar conscient.. El comunicat no especifica cap data de retorn. "L'evolució de la lesió determinarà el seu retorn als entrenaments amb el grup", es llegeix a la nota del club., on les coses li estan sortint molt bé. Superat el tram de calendari més dur l'equip és desè amb 17 punts, amb 10 de marge sobre el descens. Abans de l'aturada de Nadal els de Machín jugaran contra rivals directes com l'Alabès (dilluns que ve), l'Espanyol, el Getafe i l'Eibar. Després de les vacances, i abans que es tanqui la primera volta, el València i el Las Palmas seran els rivals.