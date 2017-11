Mitjans del Brasil obren la porta a una sortida de Douglas

Douglas Luiz va completar ahir noranta minuts al camp del Llevant a un bon nivell. Tanmateix, no està gaudint de tots els minuts que desitjaria i ahir Globosporte indicava la possibilitat que el jugador cedit pel Manchester City pogués deixar el Girona al proper mercat d'hivern per anar cedit a un altre equip europeu que li garantís minuts. El mitjà, això sí, assegurava que no tornaria a cap equip brasiler.