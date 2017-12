Bernardo i Muniesa s´afegeixen a la llista de centrals lesionats

«No sé quin abast tindran les lesions de Bernardo i Muniesa», explicava Pablo Machín després sobre dues lesions que, en cas de confirmar-se, li poden complicar molt l'alineació del partit contra l'Espanyol i en la resta de partit abans d'acabar aquest 2017. Bernardo va haver de ser substituit abans d'acabar la primera part mentre Muniesa es va fer mal en el temps de descompte i estava estirat sobre la gespa quan Ibai Gómez va marcar el dolorós 2-3 final.

Muniesa va marxar del terreny de joc amb llitera, però, poca estona després va sortir de Montilivi pel seu propi peu per anar a fer-se proves en un centre mèdit de Girona. En els propers dies es coneixerà l'abast de le lesions dels dos centrals que s'afegirien a la baixa de Pedro Alcalá.

«Podem perdre dos centrals més però us puc assegurar que contra l'Espanyol jugarem amb onze», va dir un resignat Machín. que tampoc podria comptar amb el central del Peralada, Bambo Diaby, que es va lesionar diumenge al camp de l'Ebre en un partit de la lliga de Segona B. Si totes les lesions es confirmen, Machín només tindria dos centrals per jugar contra l'Espanyol: Juanpe i Ramalho. El tecnic hauria d'apostar per David Timor o, si estigués recuperat, Carles Planas com a improvisat centrals per jugar dilluns vinent a Cornellà contra l'Espanyol. Ahir Timor, que havia sigut titular al camp del Betis, va quedar fora de la convocatòria. Al Benito Villamarín va jugar la primera part i va ser rellevat per Douglas.

La presència de Pere Pons va ser la gran novetat a l'onze titular de Machín. El de Sant Martí Vell va tornar a l'equip després de perdre's els duels contra la Reial Societat i Betis per culpa d'una lesió muscular. El retorn de Pons va fer que David Timor quedés fins i tot fora de la convocatòria. L'altra novetat respecte l'onze que havia empatat a Sevilla va ser Mojica al carril esquerre en el lloc d'Aday.