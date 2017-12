Una fuita que tothom espera no trobar a faltar a final de curs

«Això és imperdonable» o «Sembla mentida que ens pugui tornar a passar» van ser alguns dels comentaris més suaus que es van sentir entre els aficionats, al final del partit de dilluns contra l'Alabès després que Ibai Gómez fes el seu tercer gol i certifiqués la increïble remuntada dels bascos. El terrible fred que havien passat durant els noranta minuts s'havia convertit en 20 minuts en una empipada de les bones veient com el Girona llençava a les escombraries un 2-0 favorable i es deixava remuntar pel cuer. Mentre els jugadors de l'Alabès celebraven el 2-3 amb la seva afició al córner, l'àrbitre assenyalava el final del partit. No hi va haver ni temps per a centrar davant la desesperació del públic de Montilivi que veia incrèdul com volaven tres punts que ja eren al sarró. Ahir en van ser tres però el més greu del cas és que fa una setmana en van voler dos més amb un guió molt semblant. Si més no, el desenllaç final va ser calcat quan el Betis va empatar el partit en el darrer segon i els gironins -que pocs segons abans havien marcat l'1-2- no van ni tenir temps de centrar. Dues desconnexions, d'un minut a Sevilla i de 20 contra l'Alabès, que no es poden permetre no ja a Primera Divisió sinó a qualsevol categoria del futbol i que poden acabar costant molt cares al Girona.

Per molt que ahir abans del partit molts ja es veiessin a Europa i amb el 2-0 ja parlessin de jugar contra el Werder Bremen o l'Apoel Nicòsia a l'Europa League, la realitat és que l'objectiu del Girona és i serà la salvació. Que no serà fàcil ho sap tothom però encara ho resultarà més complicat si es van perdent punts guanyats pel camí que a final de curs es poden trobar a faltar. I és que els cinc punts perduts en les dues últimes jornades no han estat casos aïllats aquesta temporada. Pel fet de ser al darrer sospir els partits contra Betis i Alabès tenen més delicte però el Girona també s'ha deixat punts en el camí en els darrers minuts dels duels amb l'Atlètic de Madrid i el Sevilla. L'estrena a Primera contra els matalassers a mitjans d'agost va ser d'allò més il·lusionant amb un Montilivi fregant el ple i un 2-0 que feia patxoca fins al minut 77. Amb un jugador més -Griezmann havia estat expulsat al minut 66- el Girona va veure com l'Atlètic igualava el marcador gràcies als gols de Correa (m.77) i Giménez (m.85) i volaven dos punts de l'estadi. El cas del Sevilla és un pèl diferent ja que els gironins no van perdre punts que tenien guanyats sinó que van deixar de sumar-los. En el temps afegit i amb 0-1 al marcador, l'àrbitre va assenyalar un penal de Vázquez a Kayode. Granell però va enviar la pilota al travesser i va desaprofitar l'oportunitat de sumar un punt d'or contra un altre equip de Champions League.

Entre els cinc punts perduts les dues últimes jornades i els tres que es van escapar a principi de curs, el Girona podria estar encara més tranquil a la classificació i molt més a prop de la permanència. I és que amb la derrota contra l'Alabès, no només els bascos han retallat distància amb els gironins sinó que també el Las Palmas, que va superar el Betis (1-0) i el Màlaga, que va empatar amb el Llevant (0-0) han reduït diferències aquesta jornada. Ara mateix, les posicions de descens són a 7 punts, a manca de tres partits per a l'aturada nadalenca i de cinc per a tancar la primera volta. Conscient de la dificultat de l'objectiu i de la gravetat de la derrota amb l'Alabès, Machín va evidenciar la seva empipamenta en la conferència de premsa posterior al partit, en què va reconèixer que s'havien cregut «més bons del que eren i no s'havia competit».