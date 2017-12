Quart duel oficial amb l´Espanyol

Els duels entre el Girona i l'Espanyol s'han convertit en un clàssic dels últims estius. Ja sigui en partit amistós, al Trofeu Costa Brava o a la Copa Catalunya, gironins i barcelonins s'han vist les cares una bona colla de cops d'ençà del 2008. La darrera va ser a la pretemporada del curs 2015-16 a Montilivi amb victòria clara del Girona (3-0) gràcies als gols de Richy, Lejeune i Felipe Sanchón en el Trofeu Costa Brava. A la màxima categoria serà, òbviament, la primera vegada que s'enfrontin però el d'avui no serà pas el primer enfrontament en partit oficial. Girona i Espanyol s'han vist les cares en fins a tres ocasions, sempre en l'antiga Copa del Generalísimo. En dues ocasions el partit es va disputar a Sarrià mentre que l'altra va ser a Vistalegre.

El primer precedent entre blanc-i-vermells i blanc-i-blaus va ser a la tercera ronda (1/16 de final) de Copa de la temporada 1940-41. El Girona venia d'eliminar el Badalona i el Constància i després d'empatar 1-1 a Vistalegre, els gironins arribaven a Sarrià amb esperança de poder ser a vuitens. El partit va ser disputat fins entrada la segona part, quan Barceló i Carré van situar un perillós 3-2 al marcador. No obstant això, l'Espanyol, vigent campió de la competició, va prémer l'accelerador per acabar imposant-se per un clar 6-2 als gironins, que militaven a Segona Divisió.

L'última vegada que es van veure les cares va ser la temporada 1949-50. Va ser a la tercera ronda prèvia abans dels vuitens de final. Els gironins, que havien eliminat el Sabadell en l'anterior ronda, van perdre clarament també a Sarrià per 4-1. El gol gironí va ser obra de Xirau per situar el 2-1 al marcador. Ràpidament, però, l'Espanyol mitjançant Grau va fer el 3-1 i, ja a la segona part, Arcas va arrodonir el marcador.

En els últims anys, l'Espanyol ha estat rival també en partits amistosos del Llagostera, l'Olot, el Palamós i un combinat de jugadors de l'Alt Empordà. A més a més, el conjunt blanc-i-blau ha realitzat diverses estades de concentració a la pretemporada tant a Navata com a Peralada.