Aixecats i poderosos

Vint-i-tres punts i el prec que el despertador no toqui. Aquesta és la sensació que sembla tenir tothom amb aquest Girona FC, que en 16 jornades ha sumat 23 punts i s'ha mantingut sempre fora de les places de descens, fins i tot amb un marge de tres partits respecte a la zona calenta de la taula, en el darrer mes i mig.

Mirant enrere, ara que acabarà l'any natural, els de Pablo Machín han passat per tots els escenaris possibles: estrena lluïda contra l'Atlético de Madrid, primera victòria contra el Màlaga, un tram de sis partits sense guanyar entre la tercera i la vuitena jornada, però amb els dos primers empats fora de casa –Leganés i Celta. Posteriorment l'11 de 15 punts en el tram contra Deportivo, Reial Madrid, Llevant, Reial Societat i Betis; però també les dures ensopegades en els instants finals contra el mateix Betis i l'Alabès. I després d'això, l'equip s'ha aixecat poderòs amb el sis de sis de la darrera setmana. I ho ha fet amb els titulars Pedro Alcalà, Marc Muniesa i Bernardo Espinosa a l'infermeria i una tripleta de centrals que ningú hauria imaginat fa només tres setmanes: Ramalho, Juanpe i Timor. Com dirien els andalusos: Olé tú!!!



Saber competir

Per cert, després de tot això i de competir pràcticament contra tothom, segueixo sabent quin és l'objectiu de l'equip, però algú em pot dir quina és la lliga del Girona FC?

I em remeto de nou als números. De les darreres cinc temporades, en dues la salvació ha estat en 35 punts, en faltarien 12; un cop n'han calgut 37 (14); també un any, 39 (16); i en el pitjor dels casos un any es varen haver de sumar 40 punts, ara en faltarien 17.

17 punts en els 22 partits que falten, que podria ser, per exemple, guanyar quatre partits, empatar-ne cinc i poder perdre els altres tretze. Això o una cosa similar, però ben diferent dels 28 o 30 punts que encara necessiten els tres cuers de la categoria per fer la mateixa feina.

I mentrestant, a falta encara de tres partits per tancar la primera volta del campionat, el Girona està allà, instal·lat molt a prop del vagó on viatgen els europeus Barça, Atlétic de Madrid, València, Reial Madrid i Sevilla. Com diríem en català: amb dos...