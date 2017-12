Granell i el Girona acosten postures per renovar: «Les dues parts es volen entendre»

Si a Cornellà-El Prat Pere Pons va veure la cinquena targeta groga del cicle, ahir li va tocar a Àlex Granell. El migcampista gironí va ser amonestat al tram final del partit i es perdrà el darrer duel de l'any, dijous a Ipurua contra l'Eibar. La baixa de Granell coincidirà, però, amb la recuperació de Pere Pons i el fet que el central Bernardo també estigui a punt físicament. Per tant, dijous Machín podrà triar entre Aleix Garcia o Timor per acompanyar Pere Pons al mig del camp. Amb la sanció de Granell per aquesta propera jornada, Juanpe, Aday i Douglas Luiz són els jugadors que resten amb quatre amonestacions, a només una de complir sanció.

D'altra banda, les negociacions per a la renovació de Granell van fet un petit tomb la setmana passada. Hores després que el jugador, a la zona mixta de Cornellà, confirmés que no s'esperava «cap regal de Nadal» en forma de renovació, els seus representants (Diego Rangel i Leo Bermejo) es van trobar amb Quique Cárcel a Montilivi per tocar el tema. Ahir Granell va revelar que «a dia d'avui hi continua havent diferències importants» tot i que va obrir la porta de bat a bat a l'esperança. «Les dues parts es volen entendre», va dir. «Hi ha hagut més converses i potser un punt més d'aproximació, que podria ser més endavant, no pas per Nadal. La meva voluntat és continuar al Girona. Hi estic confiat», deia el dorsal 6 blanc-i-vermell, que sentenciava que «el més lògic és que arribem a un acord».