«Tant de bo puguem parlar d'Europa molt de temps més»

Era inevitable parlar-ne i Pablo Machín no se'n va escapar. La victòria contra el Getafe (1-0) va situar el Girona provisionalment en posicions de Lliga Europa durant unes hores fins que el Vila-real, a la tarda, va deixar-lo a la setena posició. La paraula que més ressona a Montilivi, la ciutat i la demarcació després del triomf d'ahir és Europa i Machín n'és ben conscient. Tot i això, no pensa canviar el seu discurs i aposta per garantir com més aviat millor la permanència a la categoria. «Tant de bo continuem parlant d'Europa molt de temps. Seria perquè hem fet mèrits. Ara bé no voldria aixafar la festa ni ser repetitiu però tenim ben clar que el que hem de fer és guanyar el proper partit a Eibar. Si ho aconseguim, el següent objectiu serà assolir els 42 punts el més aviat possible», destacava el tècnic que assenyalava que, «un cop hi arribem, ja veurem el temps que tenim i la distància on som».

Els tres punts d'ahir situen el Girona amb 23 punts, 11 per sobre de l'Alabès que marca el descens, a l'espera del que pugui fer el Màlaga avui contra el Betis. Qüestionat sobre quin pot ser el sostre del Girona, Machín també va tenir clara la resposta. «Serà el que ens deixin els rivals. Volem guanyar tots els partits, volem guanyar l'Eibar, gaudir d'unes merescudes vacances i després pensar en el València. Guanyar, guanyar i guanyar, com deia Luis Aragonés».

Un dels temes més tractats de la conferència de premsa van ser els retrets de Bordalás a les suposades faltes i interrupcions del Girona durant el partit. Machín va respondre sense pèls a la llengua tot i mirar d'esquivar la polèmica. «És una apreciació seva. Hi deu estar molt acostumat...Que hem fingit? Quan ha començat el partit, de seguida Portu ha aparegut amb sang al llavi i les dents; que s'ho ha fet sol? Em sembla bé, respecto totes les opinions», deia. Machín valorava l'estil de joc del Getafe. «Veient els seus partits sempre es veuen superdifícils i travats, sense continuïtat en el joc. No és ni millor ni pitjor i a alguns els agradarà més o menys. Tothom té les seves armes. Nosaltres intentem combinar i ser intensos sense fingir. Avui s'ha fet un partit com ha volgut el Getafe. Hem estat l'únic que ha xutat entre pals. No hem pogut fer més perquè el Getafe no ens ha deixat fer més», afegia.

Bordalás també va preguntar-se com Stuani havia pogut acabar el partit sense haver vist cap targeta groga. Per a Machín, l'uruguaià «no ha fet ni la meitat de faltes que li han fet a ell. Ha estat amb moltes trompades amb Cala. La seva opinió és molt vàlida perquè està fent una gran feina amb un tipus de futbol o altre. Els resultats hi són i fer 20 punts venint de Segona és súpermeritori». Pel que fa a Undiano Mallenco, el sorià va dir «que és un dels millors d'Europa i del món i semblava que tindria dificultats per prendre amb el control del partit. Al final ho ha fet francament bé».

Machín va valorar també el fet d'encadenar dos partits seguits sense encaixar. «És difícil tenir el porter com un pseudoespectador en una Lliga amb els millors del món. Amb la porteria a zero es multipliquen les opcions de guanyar», deia. Pel que fa a possibles incorporacions al gener: «Tots els equips estem oberts a millorar. Al juny ja ens vam veure limitats en algunes posicions i no vam poder portar tot el que vam voler per incapacitat econòmica o de convèncer jugadors. Ho continuarem intentant, però si els que han de venir no han d'aportar més que els que s'estan guanyant ser-hi ara, no tinc cap problema si no ve ningú», subratllava.