El Girona millora els seus registres defensius amb dos partits sense rebre cap gol

Per primera vegada en tota la temporada, el Girona ha enllaçat dos partits seguits –contra l'Espanyol i el Getafe– sense encaixar un gol, fet que suposa una notable millora dels seus registres defensius. Satisfet per aquesta estadística després de la victòria de diumenge davant el quadre madrileny, el tècnic Pablo Machín va destacar que, «estant en la millor lliga del món i en la més competitiva, mantenir la porteria a zero per segona jornada és enormement meritori».

De fet, encara que els blanc-i-vermells només han pogut completar quatre partits sense rebre ni un sol gol, el cert és que la solidesa defensiva ha estat una de les grans armes de l'equip des de l'arribada de Machín al març del 2014.

Una prova evident d'això és que, a Segona Divisió, el Girona va ser el segon equip menys golejat en la temporada 2014-15 i el menys golejat en la 2015-16, totes dues amb Isaac Becerra a la porteria. Amb la marxa de Becerra al Reial Valladolid i les arribades de René Román i Yassine Bounou, els registres van empitjorar significativament el curs passat i l'equip va acabar novè en la classificació de conjunts més solvents en defensa.

No obstant això, segons destaca Bounou «el Girona sempre ha tingut la virtut de deixar la porteria a zero i cal treballar perquè continuï sent així». Després de setze jornades de competició, el quadre blanc-i-vermell és el novè més golejat de la lliga, amb 22 gols en contra. La classificació la lideren Las Palmas, amb 36; el Deportivo de la Corunya, amb 31; i el Màlaga, amb 30. Demà a Eibar l'equip de Machín tindrà una nova oportunitat per demostrar la seva eficàcia defensiva, que ha arribat precisament amb les baixes per lesió d'Alcalá, Muniesa i Bernardo, la tripleta titular.