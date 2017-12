Contundent derrota del Girona per tancar l'any

Patacada del Girona per acabar el 2017. L'Eibar ha fet tocar de peus a terra als gironins en l'últim partit de l'any en que l'equip de Pablo Machín s'ha vist superat des del principi pels bascos que, abans d'acabar el primer minut, ja guanyaven. L'1-0 del japonès Inui als 40 segons del partit ha condicionat un partit on el Girona ha fet poc més que un gran gol de falta de Timor, era el 2-1 en el minut 25, i que ha acabat amb un gol d'un gironí: el del local Joan Jordán en el temps de descompte per fer pujar el 4-1. Tot i la derrota, el Girona se'n va de vacances de Nadal amb 23 punts després d'una molt bona primera part del campionat.

El partit ha començat molt malament per al Girona. De la pitjor manera possible. Encara no s'havia jugat el primer minut de partit quan els gironins no han defensat bé un servei de banda quan Charles ha deixat passat una pilota que el japonès Inui ha aprofitat per batre un sorprès Bono amb un xut creuat just al pal del porter del Girona. S'havien jugat 40 segons de partit i el Girona ja perdia per 1-0. El gol ha estat un cop dur per al Girona, que avui estrenat un mig del camp inèdit amb Timor i Aleix Garcia, i l'equip de Pablo Machín ha estat a les mans de l'Eibar que en el minut 10 ha pogut tornar a marcar. Jugada entre Inui i Cote que ha acabat amb una centrada del lateral des de la banda esquerra que Charles ha rematat a gol amb un cop de cap avançant-se a Juanpe i Mojica (2-0, m.9).

El Girona ha agafat aire amb una jugada a pilota aturada. David Timor ha tornat a exhibir la seva magnífica esquerra en els llançaments de falta que ja havia donat més d'un gol del Girona en la seva primera etapa al club. El 2-1 ha arribat al minut 25 amb un xut de falta de Timor al que Dmitrovic no ha pogut respondre. Amb el 2-1, el partit s'ha mantingut més o menys igualat fins al descans amb cap oportunitat clara per a uns o altres més enllà d'una falta d'Arbilla.

Després del descans, el Girona no ha pogut confirmar el pas endavant que semblava haver donat amb el gol de Timor. L'Eibar feia molt mal per les bandes amb Bebé i Inui contra un Girona on, a més de baixes destacades, ha vist com jugadors claus com Maffeo no han tingut el seu millor dia. El 3-1 ha arribat amb una jugada Kike García per la banda dreta que ha acabat amb una rematada del davanter local que Bono ha aturat, però deixant un refús a la seva àrea petita que Inui, increiblemnt sol, ha aprofitat per marcar.

Amb 3-1 en el marcador, el partit s'ha posat molt costa amunt per al Girona que no ha pogut reaccionar tot i que, avui sí, Pablo Machín ha fet els canvis aviat amb l'entrada d'Aday, Kayode i Douglas Luiz. Rubén Peña ha fregat el 4-1 en una jugada en que la seva rematada ha sortit fregant la base del pal de la porteria de Bono, però el quart local ha acabat arribant en el temps de descompte marcat pel gironí Joan Jordan.