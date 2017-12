Mendilibar «Últimament ens surt tot molt bé»

José Luis Mendilibar es va mostrar satisfet amb el triomf sobre el Girona i va dir que al seu equip «li surt tot últimament». El tècnic va reflexionar en veu alta: «Com són les coses. Fa poc no estàvem bé, i ara no sabem ni com ni per què, però estem molt bé». Mendilibar creu que els 24 punts que sumen a la taula no són «per casualitat», sinó «fruit del treball diari», tot i que ara «les coses estan sortint com volíem des del principi».