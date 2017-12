Muniesa, el millor fitxatge d'hivern

A l'espera dels possibles reforços que puguin arribar durant aquest mes, l'any 2018 començarà amb bones notícies per a Pablo Machín. El tècnic sorià veurà ben aviat com recupera un dels jugadors clau al seu esquema com és Marc Muniesa. El central lloretenc es va lesionar als lligaments del turmell als minuts finals del nefast partit contra l'Alabès de principis de desembre (2-3) en què també va caure Bernardo. Les baixes de Muniesa i Bernardo es van afegir a la d'Alcalá i van deixar Machín amb només Juanpe, Ramalho i el reconvertit com a central David Timor. La dolència del colombià amb poc més d'una setmana va quedar en no-res però amb Muniesa es va encendre alguna alarma. Malgrat la ruptura completa de la inserció distal del lligament tibioperoneal del turmell dret, club i jugador apostaven per un tractament conservador i no passar per la sala d'operacions. Els pronostics més optimistes no baixaven d'un mes i mig en el termini de recuperació i veient els passos de gegant que està fent el selvatà, es podrien fins i tot arribar a complir. Sense anar més lluny, ahir dissabte mateix, Muniesa estava treballant ja sobre la gespa de l'annex de Montilivi tocant pilota en un circuit dissenyat pels preparadors físics i fisioterapeutes del club.

Muniesa no s'ha aturat en la seva recuperació durant aquestes vacances i confia poder estar a disposició de Machín al més aviat possible. Sembla complicat que el tècnic pugui comptar-hi pel proper partit a Mestalla del diumenge dia 7 de gener però no seria d'estranyar que per rebre el Las Palmas l'altre diumenge (dia 14, 13.00) tingués alguna opció. La recuperació de Muniesa donaria al sorià una alternativa més a l'hora de dibuixar la línia de tres centrals. I és que en les tres darreres jornades (Espanyol, Getafe i Eibar) només ha pogut comptar amb tres homes en aquesta posició. A més a més, la lesió de Pere Pons i la sanció d'Àlex Granell van complicar també l'onze del tècnic a Ipurua. En aquest sentit, caldrà veure l'evolució del migcampista de Sant Martí Vell que es va perdre el partit del Getafe per sanció i el d'Eibar per lesió. Ni Machín ni el club van donar cap detall de la dolència del gironí tot i que en principi no hauria de tractar-se de res gaire greu.

La presència de Muniesa ha estat clau en aquesta primera meitat de temporada. Incorporat en qualitat de cedit de l'Stoke City, el de Lloret de seguida es va adaptar a la posició de central esquerrà. La seva velocitat i col·locació ha estat molt útil per a l'equip durant les jornades en què ha estat disponible. Abans d'aquestsa lesió al turmell, Muniesa va patir un contratemps muscular a Butarque contra el Leganés que el va tenir un mes apartat dels terrenys de joc. Fins ara, el defensa selvatà ha disputat un total de 10 partits de Lliga i un de Copa del Rei amb la samarreta blanc-i-vermella.



Aday també s'hi posa abans

Malgrat que l'equip gaudeix de vacances fins dimarts, són uns quants els jugadors que durant aquests dies ja s'han calçat les botes i han començat a rodar. Eloi Amagat no s'ha aturat per fer net dels seus problemes al soli mentre que ahir també va passar per Montilivi, Àlex Granell. Al costat de Muniesa, sobre la gespa de l'annex hi era també Aday Benítez. El de Sentmenat ha perdut minuts les últimes jornades i vol estar a un bon to físic per quan torni la competició.

El Girona serà l'últim equip de Primera que torni a la feina després de les vacances de Nadal. Tots els equips, disputin els vuitens de Copa del Rei o no, ja han tornat a la feina després que ahir ho fessin barça, Reial Madrid, Celta de Vigo i Deportivo de la Corunya. Els de Pablo Machín no s'hi posaran fins dimarts amb una doble sessió de treball. A l'horitzó, el partit de diumenge que ve a Mestalla contra el València.