«Sortir forts i marcar ben aviat», la recepta de Juanpe per guanyar el Las Palmas

El típic futbolista canari està fet d'una altra pasta. Si més no, la majoria. Els que solen triomfar i arribar lluny. Són tècnics, ràpids, habilidosos i amb una gran visió de joc. Mal negoci per a la resta: porters i jugadors corpulents, no entren dins del mateix sac. O no ho haurien de fer, segons l'opinió popular. No és així. Tothom té dret a arribar ben lluny, sigui d'on sigui. Que li ho expliquin a Juanpe Ramírez. Espigat i defensa. I canari. Però ell, tossut com una mula, que volia jugar a Primera. Ho ha acabat aconseguint. Forjat a Las Palmas, al club de la seva terra, va fer-se un nom a Segona A, abans d'anar amunt i avall fins acabar al Girona. Titular indiscutible per a Machín, ascens a la butxaca i a l'elit, tot i no entrar a les travesses, ha acabat fent-se un lloc a l'eix. Dissabte, segurament sortint d'inici, es retrobarà cara a cara amb el seu passat. Amb els seus orígens. Un partit «especial» per a un futbolista que tot just ha celebrat 50 aparicions oficials en clau blanc-i-vermella.



«És una xifra bonica i espero que en siguin molts més. No m'ho imaginava quan vaig arribar», reflexionava Juanpe ahir a Riudarenes, just després de l'entrenament. Sota una forta ventada, parlava d'una primera volta «bastant bona», alhora que deia, a títol personal, que es troba «bastant còmode» en una defensa on hi ha hagut de fer de tot. «Vaig començar de menys a més per una lesió a la pretemporada però he acabat jugant als tres llocs de la defensa». Des de la gespa és on espera, aquest dissabte, rebre el Las Palmas, en una cita on «toca guanyar sí o sí» per deixar enrere a un rival directe en la lluita per la permanència. «No m'imaginava que estarien en aquesta situació després de com s'han adaptat a la categoria els últims anys, però estan a baix. Juguem a casa, hem d'anar a per totes i deixar-los enrere». Deia el canari que a un equip així se li ha de donar un cop perquè «els costa molt aixecar-se», pel que la consigna és clara. «Hem de jugar amb això i sortir forts de bon inici per intentar marcar ben aviat».







Preveu un partit «especial» perquè s'enfrontarà al club que li va donar l'oportunitat de debutar en el futbol professional. En total, 32 aparicions a Segona A amb el Las Palmas i el primer any sencer, sota les ordres de Paco Jémez. Curiosament. «És un entrenador que transmet bastant la seva idea de joc. Estic segur que l'equip ho notarà a mesura que avancin els partits. Els anirà millor, espero, però que sigui a partir de la setmana vinent», deia. A banda de Jémez, es retrobarà amb antics companys com Viera, Vicente Gómez o David Garcia. «Serà especial perquè allà hi he estat uns quants anys». Això sí, té clar quin h de ser el resultat. «No ens passa cap altra cosa pel cap que guanyar i tancar la primera volta de la millor manera possible. Els desitjo el millor, però a partir del proper dissabte».També va parlar de les 4 targetes grogues que arrossega des de fa un grapat de jornades (701 minuts, per ser exactes) i l'amenaça de la suspensió. «No li dono importància. Jo em limito a jugar. Quan hagi de venir la cinquena, que vingui. Tan de bo que no sigui aviat».