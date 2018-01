Stuani es farà proves després d'abandonar el camp desorientat

El davanter Cristhian Stuani ha rebut un cop al primer temps, en una acció on s'ha reclamat penal, producte del qual ha hagut de ser substituït a la mitja part pel gran protagonista del partit, Michael Olunga. L'uruguaià, que ha quedat marejat i molt desorientat, haurà de passar per l'hospital per sotmetre's a més proves per descartar qualsevol conseqüència. En principi tot ha de quedar en un ensurt i Machín podria comptar amb ell pel partit del proper cap de setmana contra l'Atlètic de Madrid.