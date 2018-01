La golejada de Primera

«Una golejada com la d'avui era, fa un temps, impossible o impensable?» per a un equip que tot just debuta aquesta temporada a Primera després de 87 anys d'història. Triïn la resposta que més els agradi. Per a Quique Cárcel, era «impossible», segons va explicar al final del partit, quan el van qüestionar en aquest sentit. Ves per on el Girona havia tornat a escriure una plana més de la història: el seu 6-0 contra el Las Palmas és el marcador més ampli que s'ha produït a LaLliga aquest curs, superant el 6-1 del Barça a l'Eibar al Camp Nou, que fins ara tenia aquest privilegi. Aquest resultat també iguala el 6-0 aconseguit pel Girona contra el Lugo, també a Montilivi, la campanya 2013/14, com a resultats més contundents en aquests deu cursos, ja, consectutius, al futbol professional.

El hat-trick d'Olunga sortint a l'inici de la segona part pel commocionat Stuani va acaparar el protagonisme de la matinal. Aquesta vegada no va passar com el dia de l'Alabès, i un cop aconseguit el 2-0, no hi va haver lloc per a la reacció del rival. Del segon es va passar al tercer, al quart, al cinquè i al sisè. I per la pinta que feia el partit, si d'una eliminatòria s'hagués tractat, el Girona hauria pogut fer tants gols com hagués volgut. Aquesta temporada només tres equips han aconseguit fer sis gols en un mateix partit: els de Machín ahir, el Barça contra l'Eibar i el València al camp del Betis (3-6). Per al Las Palmas la golejada rebuda ahir és duríssima, però aquest curs ja n'havia encaixat d'altres: 1-5 i 2-5 contra Atlètic i Celta, i 4-0 a Vila-real.



Segon set al futbol professional

La golejada d'ahir iguala l'aconseguida contra el Lugo la temporada 2013/14. Fa gairebé quatre anys, el 16 de febrer de 2014, el Girona, que lluitava per evitar el descens a Segona B, amb Javi López d'entrenador, setmanes abans de ser rellevat per Machín, va desfer-se contra pronòstic del Lugo a l'estadi amb un set. Ortuño, Migue, Timor, Bordas, Ivan López i Pavón, en pròpia porta, van ser els realitzadors. La victòria, l'única que va assolir López a la banqueta, permetia a aquell equip sumar el seu 3oè punt, que el deixava 20è, en llocs de descens, a un de la salvació. La reacció va ser un miratge. Després d'aquella golejada van venir tres derrotes seguides que van acabar amb la destitució del tècnic i l'arribada de Machín.

Montilivi acabarà sent un camp maleït per al Las Palmas. Una mica més enrere, el 16 de setembre de 2012, amb Rubi d'entrenador, el Girona ja havia golejat els canaris amb un concloent 5-0 en un dels millors partits que es recorda d'aquesta dècada al futbol professional. Aquella era, fins ahir, la darrera victòria gironina contra el Las Palmas. Amb els sis gols d'ahir els blanc-i-vermells ja en sumen 28 i han equilibrat el balanç a favor/en contra després de molts partits en negatiu.