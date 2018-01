La zona de descens s'allunya fins als 10 punts a la fi de la primera volta

Jornada rodona per als interessos del Girona, que ha tancat la primera volta del campionat de la millor manera possible. No només pel contundent 6-0, que també. Sinó per la resta de resultats, que han allunyat una mica més les temudes posicions de descens. El pou, ara mateix i amb tot el segon tram de Lliga per disputar-se, se situa a 10 punts. Dos més que al final de la passada jornada.

Dissabte, mitja feina ja estava feta. Guanyant el Las Palmas, es deixava el cuer, precisament el conjunt canari, a 15 punts de diferència. La mateixa distància que hi ha amb la penúltima plaça, la d'un Màlaga que divendres havia tornat a perdre, aquest cop al camp del Getafe. Una derrota que costava el càrrec a Míchel. La qüestió era veure què feien d'altres equips, com l'Alabès o el Deportivo de la Corunya. Els gallecs també ensopegaven el dissabte, perdent per 1-2 a casa amb el València. Això deixava l'equip de Cristóbal Parralo en una delicada situació, amb 16 punts. L'Alabès, que en tenia 15 a l'iniciar-se la jornada, s'enfrontava ahir amb el Sevilla. Per tant, el Girona sabia que tancaria el cap de setmana a 10 o 11 punts del pou.

Finalment, han estat 10 perquè els d'Abelardo Fernández van imposar-se per la mínima gràcies a un solitari gol de Manu García a l'inici del segon temps.

Aquesta és la segona millor distància que el Girona ha gaudit fins ara en la seva aventura a la Primera Divisió. El rècord va arribar al final de la jornada número 16, un cop Montilivi va celebrar la victòria contra el Getafe (1-0). Aquella jornada el descens va quedar a 11 punts. Perdre amb l'Eibar i el València de manera consecutiva havia acostat aquestes posicions fins als 8 punts. Un coixí que s'ha tornat a ampliar i que ja es va viure a la jornada 13, quan es va empatar al camp del Betis. En un parell d'ocasions, amb el triomf al camp del Llevant (1-2) i l'empat a casa amb la Reial Societat (1-1), la distància ha estat de 9 punts. Aquesta jornada, la primera de la segona volta, el Girona visitarà el Wanda, llar de l'Atlètic; mentre que el Deportivo juga al camp del Reial Madrid.