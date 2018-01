Kayode torna a la feina però Stuani encara no s'entrena

El Girona va tornar ahir al matí a la feina a Riudarenes i a la tarda també va treballar a Montilivi. La gran novetat de la sessió va ser la presència de Larry Kayode, que és a Girona des de dilluns al vespre un cop resolts els problemes burocràtics que li impedien tornar de Nigèria després de les vacances de Nadal. Kayode va participar amb normalitat a la sessió a l'espera de conèixer si el club li aplica algun tipus de sanció pel retard. A més a més, el seu futur al Girona tampoc és clar, ja que hi ha diversos equips que s'hi han interessat. En aquest sentit, el jugador podria plantejar-se demanar sortir a un altre club on pogués tenir més minuts i així també més possibilitats de ser seleccionat pel Mundial. L'Amiens francès, així com un parell d'equips turcs, Malatyasport i Bursaspor, estarien trucant a la seva porta. Quique Cárcel ja va dir

Dissabte passat que la seva idea era que el jugador es quedés però no va descartar cap escenari.

Mentrestant, Cristhian Stuani tampoc va entrenar-se amb el grup per precaució després de la patacada que va patir en el partit contra el Las Palmas, que li va provocar una commoció, i que li va fer passar la nit a l'hospital. L'uruguaià, en principi, avui ja s'incorporarà a la feina amb normalitat per preparar la visita a l'Atlètic de Madrid d'aquest dissabte al Wanda Metropolitano (16.15). Serà l'inici de la segona volta, on l'equip arriba amb 26 punts.