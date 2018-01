"El Girona va ser un dels equips que més mal ens fa va fer a la primera volta"

L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha reconegut que el seu pròxim rival a la Lliga Santander, el Girona, va ser dels que "més mal" els ha aconseguit fer a la primera volta, així com veu clau tenir "fam i ambició" per emportar-se els tres punts en el duel d'aquest dissabte al Wanda Metropolitano. "Tenim un partit important i dur, davant un Girona que juga bé, que és intens, molt ofensiu i treballa molt bé sobretot en els començaments del partit i en l'estratègia. Ens portarà molta tensió i buscarem el partit on sentim que ens trobarem millor ", ha declarat Simeone en roda de premsa. "No podem repetir el que vam fer en el primer temps allà, perquè va ser dels equips que més mal ens van fer durant la primera volta", ha continuat l'argentí.

L'entrenador 'matalasser' s'ha mantingut en el seu discurs del "partit a partit", ressaltant que la pròxima cita de lliga és "molt més important" que la tornada de Copa contra el Sevilla. "De res ens serveix pensar en la resta de partits sense centrar-nos en el que hem de fer demà", ha subratllat.

Per al duel de demà, el conjunt matalasser tractarà de "no sortir" de la seva línia habitual de joc. "Hem de treballar col·lectivament en equip, perquè és la nostra millor versió, i tenir gana, perquè si hi ha gana i ambició, segurament allò altre vingui només", ha confiat l'argentí. No obstant això, la derrota contra el Sevilla ha deixat alguns detalls que Simeone aspira a corregir. "Necessitem millorar en les transicions del joc, en arribar amb més jugadors a l'àrea i seguir potenciant el treball col·lectiu, sobretot en el més difícil manejar les situacions amb els jugadors que no entren des de l'inici", ha admès.