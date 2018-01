Boulaya, cedit al Metz amb opció de compra obligatòria

Difícilment, els aficionats del Girona podran saber de primera mà si Farid Boulaya és aquell «jugador diferent» que prometia Quique Cárcel, el seu principal valedor quan a l'estiu se'l va fitxar per tres cursos. Inèdit a la Lliga, només ha jugat uns minuts a la Copa. Sense la confiança de Pablo Machín, el club ha decidit que el millor era cedir-lo. El seu destí, el Metz. Amb l'equip francès feia uns quants dies que s'hi entrenava. L'acord és fins al 30 de juny d'aquest any i inclou una opció de compra obligatòria. Boulaya va ser presentat ahir i va entrar en la primera convocatòria del seu nou equip. «Estic preparat per jugar. La lesió al genoll és passat. Al Girona no vaig tenir cap problema físic», va dir.