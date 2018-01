Comença una segona volta molt complicada

Després de ser un dels equips revelació de la primera part del campionat, el conjunt entrenat per Pablo Machín inicia una fase complicada de partits. Ara el Girona ja no podrà aprofitar el factor sorpresa, tot i ser un dels conjunts que disposa d'un sistema de joc molt particular i conegut per la resta d'equips, els gironins han portat molts problemes als seus rivals. A la majoria els ha costat molt contrarestar el seu joc i han patit dificultats per trobar la fórmula ideal per poder-los guanyar. Un altre dels inconvenients que tenen les segones voltes és el fet que començaran a arribar els partits decisius, en què tots els equips es juguen molt. Uns lluitaran pel campionat, d'altres per entrar en les competicions europees i els de la zona baixa per evitar trobar-se en la pitjor situació possible: el descens a Segona Divisió. La tensió anirà en augment a mesura que s'acosti la part final i no serà el mateix jugar contra equips que no tinguin res en joc que no pas fer-ho contra els que realment encara lluiten. El calendari tampoc serà plàcid. Per començar cal afrontar dos partits fora de Montilivi i serà el moment de visitar estadis tan complicats com el Camp Nou, Santiago Bernabéu, Sánchez Pizjuan o el Wanda Metropolitano, avui mateix.



L'Atlètic de Madrid, sòlid com sempre. Com quasi cada temporada els madrilenys són uns dels equips que defensen més bé. Des de la seva arribada al conjunt blanc-i-vermell, Diego Simeone ha implantat un estil de joc al seu equip en el qual no li cal dominar ni la pilota, ni el joc. Quan es veuen superiors al seu rival poden tenir la possessió i el domini però no els fa res esperar , defensar i jugar a partir de la recuperació. Actualment són el conjunt menys golejat; només han encaixat 8 gols en 19 partits i disposen d'un dels millors porters, l'eslovè Jan Oblak. Defensivament inicien els moviments de pressió anant a buscar el seu adversari, són intensos, agressius i treballen com un sol bloc. Una de les característiques més importants a l'hora de defensar és el replegament intensiu. El realitzen quan els superen la pressió, per descansar amb les línies juntes o bé per fer avançar el seu rival i atacar-lo en les accions de contracop. Per al partit d'avui l'Atlètic de Madrid tindrà la baixa per sanció del central Diego Godín. L'uruguaià és un dels pilars de la defensa i bàsic en les accions d'estratègia, des de fa moltes temporades és un jugador de màxima confiança per part de l'entrenador i fix en les alineacions..



Una plantilla amb molts recursos. Amb l'habitual sistema de joc 4-4-2, els jugadors del Girona hauran d'estar molt atents en totes les ajudes defensives. Una de les lluites més previsibles i on caldrà estar més atents és en el domini de les dues bandes; si el Girona juga amb el seu habitual sistema de joc els dos carrilers locals necessitaran ajudes. Quan l'Atlètic de Madrid es desplega per atacar ho fa amb molta velocitat, busca la passada a banda per iniciar accions de superioritats numèriques. Tant en la zona de creació com per les bandes l'entrenador argentí té diferents perfils de jugadors per alinear al centre; hi poden jugar Gabi, Koke, el ghanès Thomas Teye i enbandes Saul Níguez, Ángel Correa, Yannick Carrasco o Vitolo. Una altra dificultat serà el joc entre línies d'Antoine Griezmann; tot i que no està al nivell d'altres temporades, el francès té la capacitat de jugar darrere els pivots adversaris provocant molts dubtes als centrals i busca bé els desmarcatges de suport. També és un jugador que caldrà controlar a l'espai lliure, la seva visió en la desmarcada de ruptura i la velocitat de què disposa el converteixen en un davanter molt perillós. Estarà acompanyat per un jugador de perfil diferent com és Diego Costa. La tornada de l'exdavanter del Chelsea ha suposat un reforç important per als de Simeone. Es tracta d'un futbolista potent, bon rematador, amb presència dins l'àrea i molt difícil de marcar. Els recursos per millorar l'atac poden ser el francès Kevin Gameiro, autor de quatre gols, i el veterà Fernando Torres.



A repetir el partit d'anada. Tant de bo el Girona pugui assemblar-se a l'equip que va iniciar la Lliga. En el debut a Montilivi els locals van plantar cara a l'Atlètic, van ser millors en molts aspectes i van estar molt a prop de guanyar-lo. Avui el partit serà més complicat, ja que quan els madrilenys juguen davant la seva afició es fan més forts. La derrota contra el Sevilla en el partit de Copa jugat aquesta setmana els mantindrà en alerta i augmentaran el ritme per tal de no perdre novament. Una de les prioritats per part del Girona ha de ser poder igualar el seu adversari en intensitat, agressivitat i concentració. Es trobarà en moments en què el rival pot ser millor, més ràpid i amb instants de més qualitat tècnica; tot i així en molts aspectes cal ser igual o millor. Caldrà estar atents en totes les jugades, sobretot en les d'estratègia. Tampoc cometre errades i evitar els contraatacs dels madrilenys. Per poder treure un resultat positiu del Wanda Metrapolitano el primer objectiu passa per estar dins el partit en tot moment. Els futbolistes han de dominar qualsevol situació, sobretot si en algun moment van per darrere en el marcador.

Torna a ser un bon moment per tornar a veure la millor versió de jugadors com Àlex Granell, Pere Pons, Borja Garcia i Portu (no pas Stuani, que no s'ha recuperat a temps i ha quedat fora de la convocatòria). Això, combinat amb un bon treball defensiu del porter, els tres centrals i els dos carrilers pot ser bàsic per sumar lluny de casa davant un dels millors equips de la categoria.