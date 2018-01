«El punt ens ha de donar confiança, però no relaxar»

Pablo Machín, com la resta dels components del Girona, es va mostrar molt satisfet després del punt aconseguit al Wanda Metropolitano, possiblement l´escenari, per terreny de joc i rival, més complicat que ha visitat fins a hores d´ara el conjunt gironí. «El valor del punt és igual que si el sumem a un altre estadi, però aquí pocs equips s´emportaran coses positives», va assegurar Machín. Els números així ho indiquen, ja que l´Atlètic és el segon classificat de la categoria i ahir, el Girona, va aconseguir empetitir-lo... al seu camp.

«Corroborar la bona imatge mostrada sobre el terreny de joc sumant un punt és important. Hem anat de menys a més i després del seu gol, a la segona part, hem tingut l´encert de no tornar-nos bojos per empatar el partit», destacava el sorià. Al mateix temps va afirmar que una de les virtuts de l´equip va ser «no deixar que ens tanquessin dins la nostra àrea» i va afegir que «hem gestionat bé un dels grans perills de l´Atlètic que és, quan va davant al marcador, el perill que genera en atac mitjançant ràpides transicions».

Després que Portu anotés el gol de l´empat, a falta de poc més d´un quart d´hora per al final, el Girona no es va limitar només a defensar el resultat sinó que, aprofitant també la incertesa dels de Simeone, va voler i va poder, fins i tot, guanyar el partit. Ho va valorar molt positivament Pablo Machín, que va subratllar que «el mèrit és nostre per no conformar-nos amb l´empat. És molt important que no ens hagin fet un atac i gol els últims minuts».

«Hem demostrat maduresa»

«El punt ens ha de donar confiança però no ens podem relaxar. Hem de seguir aquesta línia i seguir demostrant la maduresa que s´està veient al terreny de joc», va dir Pablo Machín, destacant també que «en partits igualats sempre demostrem que tenim les nostres opcions per acabar guanyant el partit». Parlant d´aquesta maduresa que demostra setmana rere setmana l´equip, el de Sòria va deixar clar que és un fet «molt meritori» i que «a un rival com l´Atlètic és molt difícil marcar-li gol i en els dos partits que hi hem jugat a la Lliga hem aconseguit fer-los-en tres».

Amb l´inici de la segona volta del campionat tots els equips es tornen a veure les cares i en aquest cas, els gironins ja han jugat els dos duels contra un dels grans equips de la competició, l´Atlètic de Madrid, que no ha estat capaç de guanyar el Girona ni a Montilivi ni al Wanda Metropolitano. «Té molt mèrit per part nostre, és un altre petit repte que hem complert. A l´anada, a la primera part, vam ser molt superiors però avui ja no existia el factor sorpresa», va recalcar Machín.

De moment, la permanència

Amb 27 punts a aquestes altures de campionat i per les sensacions que està deixant aquest Girona es pot pensar que el gran objectiu de la temporada, la salvació, és més a prop que mai però Pablo Machín prefereix evitar que curar. «La meva experiència em diu que les segones voltes es fan molt llargues. Ningú ens ha regalat res i per un club petit és molt complicat mantenir la categoria», destacava l´entrenador, encara que entén que «la gent s´il·lusioni i pensi que estem més a prop d´Europa» però «el que nosaltres volem és la permanència».

Finalment, Machín va parlar d´Olunga, trigolejador la setmana passada i desapercebut al Wanda. «Es mereixia jugar, no ha estat fàcil per ell lluitar davant dos dels millors centrals de la Lliga».