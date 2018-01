El coixí respecte al descens s'amplia encara més i ja és d'11 punts

Si ja de per si va ser bo l'històric punt aconseguit dissabte al camp de l'Atlètic de Madrid, encara ho va ser més ahir en confirmar-se la derrota del Deportivo de la Corunya al Santiago Bernabéu (7-1). D'aquesta manera, el Girona veu com fa més gros el seu coixí respecte a les posicions de descens, que passen de ser a 10 punts de distància a 11. Pel que fa a les posicions de Lliga Europa, la distància és ara de 5 punts respecte al Sevilla.

La derrota del Deportivo va ser una bona notícia per als interessos gironins que a més a més van veure com al matí Alabès i Leganés empataven a Mendizorrotza. Els bascos es van deixar igualar un 2-0 favorable als darrers minuts (2-2) de manera que es mantenen a 8 punts dels gironins. El que s'acosta perillosament a la part baixa és el Llevant, que amb la derrota de dissabte a Vila-real (2-1) passa a marcar la frontera amb el descens amb 18 punts, dos més que el Deportivo de la Corunya, primer equip en zona vermella. Mentrestant, també dissabte, el Las Palmas va superar el València i s'aferra una salvació que ara té a 4 punts. Els canaris són penúltims amb 14 punts a l'espera del que faci avui el Màlaga a Ipurua contra l'Eibar. Aquest partit no el podrà jugar el davanter Sergi Enrich, que es va lesionar greument al genoll en l'entrenament d'ahir i podria haver dit adeu a la temporada.

La propera jornada el Girona visitarà La Rosaleda per enfrontar-se a un Màlaga que pot estar molt tocat depenent del que faci avui a Eibar. Un dels partits destacats serà el duel entre el Deportivo i el Llevant a Riazor.