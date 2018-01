Contra el Leganés a Montilivi, el divendres 16 de febrer a les 21 h

Torna l'horari dels divendres per al Girona, que ha vist com la Lliga ha fixat per a aquest dia el seu enfrontament amb el Leganés corresponent a la jornada 24 de Primera. La cita es disputarà a Montilivi el 16 de febrer a partir de les 9 de la nit i es podrà veure en directe pel canal beIN Sports. No és la primera vegada aquesta temporada que al conjunt de Pablo Machín li toca jugar un divendres. Ja ho ha fet dos cops. El primer, a Balaídos. Aquell dia va salvar un punt in extremis (3-3) gràcies a un gol de Juanpe als últims minuts. El segon, a mitjan novembre, quan va rebre a Montilivi a la Reial Societat (1-1). En aquesta jornada 24, el Barça visita l'Eibar el dissabte 17 (16.15), l'Espanyol rep el Vila-real el diumenge 18 (18.30) i el Madrid visita el Betis (18, 20.45)