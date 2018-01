Cárcel admet l'interès per Zeca però confessa que no sap si arribaran fitxatges

Quique Cárcel sap què vol, què fa falta al Girona per millorar encara més les prestacions en aquesta segona volta de campionat. Però una cosa és voler i l'altre, poder. I en aquest «impàs», com ell mateix va admetre, ens trobem, fins al punt que ahir no va saber dir si acabaran arribant reforços en el mercat d'hivern, que tanca dimecres a mitjanit. «A vegades et penses que en saps molt i no és tant fàcil. Ara mateix estic en un impàs que no sé com acabarà. Tinc dubtes de què podrem fer», va detallar durant la roda de premsa de presentació de l'acord amb Àlex Granell.

Zeca va ser un dels noms propis que va sortir. El propi carriler brasiler va penjar fa un parell de dies una foto a Instagram sopant al Barri Vell. Cárcel va reconèixer l'interés del Girona però, a la vegada, va advertir que la situació del futbolista brasiler «no és fàcil» pel litigi que manté amb el Santos. «Està aquí, no puc enganyar a ningú. Ens interessa i ens agrada però hi ha situacions que no sabem com acabaran. No són situacions senzilles i per això no puc donar cap dada. L'interés hi és però hi ha circumstàncies que a dia d'avui provoquen que no pugui dir si es farà o no l'operació». Zeca és un futbolista que el Girona segueix des de fa temps, que a l'estiu ja havien intentat incorporar, sense èxit. «És un carriler que tota la vida ha jugat per la banda esquerre però que és dretà. S'adequa al nostre estil i projecte, però no sé com acabarà».

A Càrcel també se li va preguntar per si hi podria haver més sortides abans de dimecres. Segons ell, «les dues més clares, les de Boulaya i Marlos ja s'han fet. Hi pot haver situacions que no tenim 100% controlades i poden passar coses, però perquè hi hagin sortides han d'haver-hi entrades i no n'hem fet encara ni una», va destacar el director esportiu.

El tècnic Pablo Machín, en una entrevista amb el Diari de Girona, deia la setmana passada que voldria reforçar la plantilla amb un davanter i amb un jugador ofensiu i ràpid de perfil com Portu. El club té temps fins dimecres per fer modificacions a l'equip.