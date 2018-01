El Madrid no aixeca el cap des de Girona

Quan Isco va aprofitar un refús en curt de Bounou per fer el 0-1 just després que Maffeo estavellés una pilota al pal, a Montilivi tothom va tenir que no hi havia res a fer. El millor Reial Madrid dels últims anys imposava la seva llei i glaçava la il·lusió del Girona amb un gol marca de la casa. El partit però faria un tomb a la segona part i els gironins amb dos gols en cinc minuts d'Stuani i Portu capgirarien el marcador (2-1, m.59) fent esclatar 13.000 ànimes que no es creien el que estaven veient. Incomprensiblement el Madrid no inquietaria el Girona en la mitja hora restant i els tres punts es van quedar a Montilivi.

Al final del partit, Isco va parlar de «manca d'actitud», una reflexió que d'ençà d'aquell dia, Sant Narcís, ha anat agafant cos a mesura que el conjunt blanc s'ha desinflat a la Lliga i ha dit adeu a la Copa. Tant és així que aquell equip que semblava imbatible a principis de temporada quan va adjudicar-se la Supercopa d'Europa contra el Manchester United (2-1) i va escombrar el Barça a la Supercopa d'Espanya va canviar de cop la cara a partir de perdre a Montilivi. Si bé és cert que es van adjudicar el Mundialet de Clubs -patint contra rivals, Al Jazira i Gremio de Portoalegre, més aviat descafeïnats- a la Lliga l'equip no ha parat de deixar-se punts fins a situar-se a 19 del Barça, amb un partit menys. L'eliminació de la Copa del Rei de dimecres davant el Leganés al Santiago Bernabéu va fer tocar fons el conjunt blanc. « Pepinazo» i « Gesta y bochorno» van ser els titulars ahir dels diaris esportius de Madrid, As i Marca després de la desfeta blanca al torneig del KO. Només la Lliga de Campions salvaria el Madrid de veure com el que havia de ser l'any del Sextete es pot convertir en un annus horribilis sense cap dels tres títols més importants.

A Montilivi va començar tot, que diria Gerard Piqué. A la derrota contra el Girona en plenes Fires de Sant Narcís, la va seguir una altra White Hart Lane contra el Tottenham Hotspur (3-1) tres dies després a la Lliga de Campions. Una desfeta de poca trascendència pel que fa a la classificació pels vuitents però significativa pel fet de caure davant un conjunt potent. A partir d'aquí, els blancs superarien dos dels cuers, Las Palmas (3-0) i Màlaga (3-2), i el feble Apoel (0-6) però s'encallarien al Wanda Metropolitano contra l'Atlètic (0-0). El Fuenlabrada els clavaria un bon ensurt al Santiago Bernabéu (2-2) a la Copa del Rei abans de tornar a perdre dos punts a San Mamés contra l'Athletic (0-0). La golejada al Sevilla i el triomf al Mundialet de Clubs semblaven tornar la calma a Chamartín però va arribar el Barça i va sortir per la porta gran del Bernabéu (0-3). Aquell resultat va acabar de deixar tocat un equip que en aquest 2018 Només ha estat capaç de guanyar el Numància (0-2) i el Leganés (0-1) a la Copa en partits més que discrets i golejar un Deportivo que no va oposar resistència (7-1) a la Lliga. La resta han estat tot ensopegades: Empats a Vigo (2-2) i contra el Numància (2-2) i desfetes amb el Vila-real (0-1) i Leganés (1-2).

Tot plegat ha fet que els números del Madrid abans i després de perdre a Montilivi hagin empitjorat. Així, després de caure a Girona, el Madrid ha guanyat 10 partits, n'ha empatat 5 partits i n'ha perdut 4 dels 18 que ha disputat. Abans, els de Zidane, en 16 partits havien sumat 12 triomfs i cedit només una derrota i 3 empats. Si traiem els dos duels del Mundialet de Clubs post-Montilivi, els registres encara són més clars i pobres: 8 victòries (4 en lliga, 3 de les quals contra Dépor, Las Palmas i Màlaga, els tres en descens), 5 empats i 4 derrotes en 17 partits.