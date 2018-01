Cifuentes té les hores comptades al conjunt andalús

Miguel Ángel Cifuentes, futbolista que ha vestit la samarreta del Girona en dues etapes, és a la rampa de sortida del Màlaga. Si a la primera volta tot i ser a Montilivi es va quedar a la banqueta, en aquesta ocasió l'andalús està convocat, però amb pocs números de jugar, ja que té un peu i mig fora del Màlaga. No entra en els plans de José González, com tampoc als de Míchel, que tan sols el va fer jugar en un parell de partits de Lliga (en les derrotes per 5-0 amb el València i per 1-3 davant el Las Palmas). El club li està buscant una sortida. Compta amb diverses propostes, tot i que sembla que el més probable és que acabi marxant a l'Albacete. Els manxecs lluiten per mantenir-se a Segona A.