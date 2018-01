El passat malagueny de Joel Arimany, davanter del Peralada

Joel Arimany va tornar l'estiu passat a la disciplina del Girona després d'una notable temporada a juvenil de Divisió d'Honor del Màlaga en què va tenir també l'oportunitat de debutar amb el filial a Tercera. Arimany tenia un any més de cessió, però l'interès del Girona per recuperar-lo per al Peralada el va fer tornar a casa. Amb 19 anys, Arimany guarda molt bon record de l'experiència a la Costa del Sol. «Vaig anar a un gran club i vaig poder jugar Champions Youth Cup i Copa del Rei. Em van sortir bé les coses i vaig marcar gols (25)», recorda Arimany. El de Quart goleja ara amb el Peralada i està convençut que el filial gironí sortirà de baix. «Tenim molt bon equip i ens en sortirem», diu. Mentrestant i des de la distància veu com el seu exequip és cuer de Primera. «Van enganxar una mala ratxa al començament i després és molt difícil de revertir-la», assegura un Arimany que preveu un partit «molt competit» entre un Màlaga «necessitadíssim» i un Girona «que va com una moto».