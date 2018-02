El Girona juvenil dona la cara davant el Barça però es queda sense premi

El Girona juvenil va plantar cara davant el Barça, però el partit es va veure condicionat de bon principi pel gol visitant al minut 2. Tot i aquest primer contratemps, els gironins van seguir amb la seva idea de futbol i van intentar fer mal als blaugrana jugant com saben, però sense acabar de definir a dalt, on van tenir ocasions de Pedro i Homet. Els barcelonins, però, no van estar tan desencertats al davant i, en la seva segona aproximació, van aconseguir tornar-se a avançar en el marcador. Era el minut 33 i els equips van enfilar el camí de vestuaris amb aquest 0-2 en el marcador.

A la segona part els gironins van sortir molt motivats, amb ganes d'aconseguir marcar l'1-2. Van disposar d'ocasions però els va mancar encert. Amb el Girona abocat a l'atac, el Barça va fer mal a la contra. En una d'aquestes, els gironins només van poder aturar l'atac blaugrana amb una falta a l'interior de l'àrea, que va ser castigada amb penal, un penal que va transformar Monchu per tancar definitivament el partit. Els blaugrana van acabar amb deu jugadors al camp per l'expulsió, per doble amonestació, de Calavera, al minut 82, però el resultat ja era prou còmode per als seus interessos.

Tot i la derrota, el Girona es manté en quart lloc, empatat a 41 punts amb l'Espanyol. En el proper partit, precisament, els gironins visiten els blanc-i-blaus.