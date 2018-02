El valor d'experimentar Montilivi

Mentre la directiva del FC Barcelona comença a preocupar-se de debò per la davallada d'aficionats que està experimentant el Camp Nou aquesta temporada (una mitjana de 65.000, en un estadi amb capacitat per a 99.000), a Girona, l'ascens a Primera, ha representat un «boom» del futbol. La prova no cal buscar-la gaire lluny. Diumenge mateix, sota un aiguat i amb fred, la visita de l'Athletic pràcticament va dur 10.000 espectadors a la grada, que haurien sigut molts més si les condicions climatològiques haguessin estat millors (les entrades estaven pràcticament esgotades). Després dels 11 primers partits com a locals de la temporada, el Girona ha aconseguit una mitjana de 10.574 aficionats per partit, consolidant una cobertura de l'aforament del 78%. La del Barça, ara mateix, és del 65%.

En aquestes 11 jornades, que han portat a l'estadi els 7 equips de LaLliga que disputen competició europea, Montilivi ha reunit ja gairebé tants espectadors com en els 21 partits a casa de la campanya passada. A dia d'avui han experimentat la Primera divisió al camp del Girona 116.317 aficionats, mentre que en tota la lliga passada a Segona n'hi van passar 118.211. Si la mitjana després dels 11 primers partits del curs anterior era de 4.628, ara s'ha aconseguit disparar les dades d'assistència fins els 10.574 seguidors.

Com era previsible, els partits contra el Madrid (13.383) i el Barça (13.305) són els que més públic han atret a Montilivi. El debut contra l'Atlètic (11.511) i el partit contra el Sevilla (11.032), són els que van a continuació en el rànquing d'assistència. Contra la Reial Societat, el Getafe i el Las Palmas es van superar per poc els 10.000 aficionats, i davant del Màlaga i el Vila-real, no s'hi va arribar per un grapat. Fins avui les pitjors entrades han sigut contra l'Alabès (7.316, un dilluns de desembre a la nit) i diumenge davant l'Athletic, amb el condicionant del mal temps, que tot i això va animar a 9.603 persones a pujar al camp. Superades les visites dels set rivals que juguen a Europa, ara s'obre un tram de calendari que portarà a Montilivi rivals directes de l'equip de Machín en la lluita per acabar de certificar la permanència. El proper, el Leganés (divendres 16 de febrer, 21:00), però tot seguit el Celta (dimarts 27), el Deportivo i el Llevant. Després, només quedaran per veure a l'estadi el Betis, l'Espanyol, l'Eibar i el València. Sobretot els dos primers, candidats a dur-hi un bon nombre d'aficionats.

Els dos propers partits del Girona com a local posaran a prova aquesta fal·lera que hi ha, de moment, a la ciutat, per l'equip de Pablo Machín. Després de jugar diumenge a Sevilla, tocarà rebre el Leganés un divendres de febrer a la nit; també serà entre setmana, i molt tard, a 2/4 de 10, el partit contra el Celta del dimarts 27. El partit contra el Llevant encara no té horari fixat però pels dos protagonistes, no seria estrany que també els operadors televisius el situessin fora del cap de setmana, en divendres o en dilluns.

La temporada passada, segons dades de la Lliga i DeporFinanzas, el Camp Nou, amb 77.527 de mitjana (78,03%), el Santiago Bernabéu (68.562, 84,60%) i el Vicente Calderón (44.698, 81,41%), van ser els tres estadis amb millors percentatges d'aficionats. A continuació hi apareixien San Mamés (41.098 espectadors per partit disputat, 77,12%), Mestalla (33.922), Sánchez Pizjuán (32.833) i Benito Villamarín (32.807). El cuer va ser Ipurua amb 5.314 espectadors de mitjana, però un 81,41% d'ocupació. El camp de l'Eibar és el més petit de la categoria, tot i que manté una afició fidel des de ja fa moltes temporades.