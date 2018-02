Stuani anirà a judici pel polèmic Llevant-Saragossa del curs 2010/2011

Cristhian Stuani, pitxitxi del Girona, serà un dels 36 futbolistes que aniran a judici pel partit presumptament arreglat que el Saragossa i el Llevant van disputar l'any 2011. L'uruguaià era llavors jugador granota i no només va disputar aquell partit, sinó que va marcar el gol local d'un marcador que va acabar reflectint un 1-2 final. També s'asseuran a la banqueta el tècnic Javier Aguirre, llavors al conjunt aragonès; el director esportiu Antonio Prieto i l'expropietari Agapito Iglesias. S'estima que el judici se celebri en sis mesos, segons apuntava El País. Gabi (Atlètic) i Ander Herrera (Manchester United), que eren jugadors del Saragossa, són altres dels futbolistes implicats en aquell partit que, com Stuani i una trentena de companys més, seran jutjats.

El partit, que està sota sospita és un Llevant-Saragossa de l'última jornada de la temporada 11/12. Un matx que va servir al conjunt aragonès per salvar-se. El passat estiu es va arxivar la causa després que jugadors i dirigents declaressin. Tot i això, l'Audiència Provincial de València l'ha tornat a obrir després del recurs d'apel·lació que ha imposat la Fiscalia, la LFP i el Deportivo, club que se sent perjudicat i que va descendir. Les proves que han permès que el cas tiri endavant són, entre d'altres, el repartiment de 965.000 euros que el Saragossa va ingressar en el compte corrent de 9 dels seus futbolistes, i també en els d'Aguirre i Prieto, pocs dies abans del partit; així com les escasses disposicions de diner en efectiu que van fer els jugadors del Llevant implicats en els mesos següents.