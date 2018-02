Ordre tàctic i eficàcia per poder vèncer un bon leganés

Partit molt igualat el que ens espera avui a Montilivi. S'enfronten dos conjunts que basen el seu èxit en el treball d'equip, juguen amb intensitat i sacrifici col·lectiu, disposen de pocs jugadors que puguin destacar a nivell individual però sí que competeixen molt bé com a grup. Es preveu un duel molt ajustat on qualsevol detall serà important perquè madrilenys o catalans puguin emportar-se la victòria. L'objectiu dels visitants és mantenir la categoria i a mesura que passin les temporades poder-se consolidar. Enguany han arribat a les semifinals de la Copa del Rei, per a ells va ser una competició molt il·lusionant, van eliminar el Reial Madrid celebrant una èpica remuntada al Santiago Bernabéu fins que a semifinals el Sevilla de Vincenzo Montella els va privar d'arribar a la primera final de la seva historia. A la Lliga estan en una còmoda dotzena posició a dos punts del Girona i amb la tranquil·litat que els dona poder estar a onze punts de les posicions de descens poden afrontar amb garanties el que queda de campionat. Al igual que els gironins plantegen els partits amb la idea de poder sumar punts que els acosti al més aviat possible a la salvació.



Un bloc. Un dels aspectes que caracteritzen l'equip d'Asier Garitano és el treball col·lectiu. Els madrilenys són un conjunt que té els conceptes tàctics molt assimilats. Defensivament és un equip compacte on tots els jugadors estan disposats a sacrificar-se per poder recuperar la pilota, pressionen en bloc per poder tancar bé els espais i la majoria de vegades situen els onze futbolistes per darrere la pilota. Amb el resultat favorable no tenen cap inconvenient a replegar, cedir el control de la pilota al seu adversari i esperar per poder atacar. Amb el resultat igualat voldran assegurar primer la seva porteria abans de cedir espais amb el risc que els suposa poder encaixar. Serà un enfrontament difícil per als locals, hauran de tenir paciència i perseverança, no podran concedir cap errada i, en cas que costi avançar-se en el marcador, hauran d'augmentar el ritme i la intensitat, moure la pilota a màxima velocitat per desorganitzar el rival i aprofitar les ocasions que es puguin generar. Per atacar, el Leganés sap bé com jugar: si es veu pressionat a la zona d'iniciació, el porter Iván Cuéllar no es complicarà i buscarà el joc directe. Li costarà al Girona poder anar a pressionar l'inici del joc del seu adversari, només ho podrà fer quan tinguin la pilota els centrals o els laterals; tot i així costarà més trobar situacions de pressió alta ja que en moltes ocasions els desplaçaments dels defenses madrilenys seran en llarg. Ofensivament, l'equip de Garitano basarà els atacs buscant la qualitat dels marroquins Nordin Amrabat i Nabil El Zhar, l'habilitat en accions individuals, la mobilitat constant i la velocitat en el contracop poden ser un inconvenient per als centrals del Girona. Amb la baixa de Gabriel Pires, caldrà vigilar de prop el potent davanter centre francès Claudio Beauvue.



Pablo Machín-Asier Garitano. Els dos entrenadors comparteixen aspectes similars. El sorià gaudeix de la seva cinquena temporada al Girona. Va agafar la responsabilitat d'entrenar l'equip quan estava a les portes del descens a Segona B i al cap de quatre temporades assolia l'ascens a la màxima categoria. L'entrenador basc del Leganés fa cinc anys que és al capdavant de l'equip. L'entrena des que competia a Segona B i fa dues temporades el va conduir fins a Primera. Estem davant de dos tècnics que han arribat a la Lliga després d'una llarga trajectòria com a entrenadors en categories inferiors. Han tingut la capacitat de fer-se un nom a base d'anar assolint reptes en els seus equips i, lluny de fer-se un nom com a futbolistes, estan a l'elit després de molts anys lluitant en el futbol. Són entrenadors acostumats al treball tàctic per poder treure el màxim rendiment als seus equips i són bons coneixedors de la situació en què es troben actualment.



La importància de tenir Stuani. Diumenge passat a Sevilla van mancar recursos per poder atacar. Sens dubte que la baixa per lesió del golejador uruguaià va ser un hàndicap molt important i tant Olunga a la primera hora de partit com Lozano al tram final no van poder marcar les diferències a la zona de finalització. Des de l'inici de lliga les aportacions d'Stuani i Portu són necessàries i quasi sempre han estat decisives a l'hora de buscar la victòria. Cal recuperar el davanter centre; amb Stuani sobre la gespa, els jugadors saben que les possibilitats de gol augmenten considerablement i aquesta confiança els ajuda a jugar millor i automàticament també milloren el seu rendiment. Per al Girona, poder disposar d'un futbolista que ja ha aconseguit 12 gols és un luxe i quan no està a disposició del grup es nota.



L'estratègia pot decidir. D'inici el partit es presenta molt igualat. Si els dos equips rendeixen al seu nivell habitual podem estar davant d'un partit on sigui complicat marcar diferències i el resultat final depengui d'un detall o d'una jugada aïllada. Quan tot està igualat agafen molta importància les jugades a pilota aturada. Els locals tenen molt treballada l'estratègia però tot i realitzar bé els moviments els falta poder acabar les jugades. Avui torna a ser un bon dia per poder realitzar aquest tipus de jugades. Cal augmentar la precisió tècnica en els llançaments, funció que recaurà en jugadors com Àlex Granell, Borja Garcia o Aleix Garcia. També serà important que rematadors com poden ser Juanpe, Stuani o Bernardo Espinosa estiguin contundents a l'àrea rival.

Montilivi torna a ser clau. Les victòries contra el Getafe, Las Palmas i l'Athletic Club, totes elles aconseguides de forma consecutiva, serveixen per reforçar els futbolistes del Girona quan juguen davant la seva afició. És molt important que, com a local, l'equip de Pablo Machín es faci fort; a casa es juguen la meitat dels punts que hi ha en joc en tot el campionat. Un cop han passat per Girona els millors equips de la Lliga, cal centrar tots els esforços a superar equips del perfil del Leganés, ja que són partits que comporten dificultat i que moltes vegades costa desencallar-los. Avui el suport de la grada pot ser important per poder decantar la balança a favor de l'equip de casa.