Meravellosa rutina a Montilivi

"Que boti Montilivi!", cridaven els més de 9.000 espectadors que aquesta nit han xalat de valent en un estadi que es comença a acostumar a la meravellosa rutina d'anar encadenant victòries. La d'avui, contra el Leganés, ha estat la quarta consecutiva. Un triomf que eleva al Girona fins als 34 punts i que el deixa encara més a prop de la somiada permanència. Stuani ha obert la llauna des del punt de penal, Portu ha fet el segon amb una canonada imparable i Juanpe ha tancat la golejada amb un cop de cap. Això, just el dia en què Eloi Amagat ha debutat a la màxima categoria. Una nit rodona.

Obligat per les circumstàncies, Machín ha hagut de fer algun retoc al mig del camp. De peces, no pas de dibuix. Pere Pons arrossega una lesió al bessó de Sevilla i no ha estat titular; això sí, el tècnic l'ha decidit asseure a la banqueta, per si les mosques. El seu teòric substitut, David Timor, no podia jugar per un tema contractual i ha caigut de la convocatòria. L'escollit ha estat Aleix Garcia, company de Granell al pivot. La resta, sense massa novetats. Maffeo, tot i que tornava d'una sanció, no ha sortit de bon inici i Aday ha ocupat el carril dret.

Esquema habitual i la idea de sempre: apretar a dalt, molta intensitat, acumular homes al mig del camp i penjar pilotes a l'àrea. Ha estat una recepta que ha funcionat a les mil meravelles, ja que el Girona, després d'uns primers minuts de tempteig, s'ha fet amo i senyor del partit. Al 8, Amrabat ha provat fortuna amb un xut sec que ha aturat Bounou i al 10, un espontani ha saltat al terreny de joc, el que ha obligat a aturar el joc. Fins aquí, res destacable. Però quan la maquinària ha començat a funcionar s'han vist algun dels millors minuts dels de Machín d'aquesta temporada. Per ocasions, per joc i pels gols.

Abans del quart d'hora, dues grans oportunitats han encès l'afició de Montilivi, que no ha faltat a la cita tot i ser un divendres a la nit. Mojica, en una de les seves poques accions del primer temps, ha executat una centrada mil·limètrica des de la banda esquerra al cor de l'àrea. Allà ha trobat el cap de Portu, que ha rematat sense massa oposició. La pilota ha sortit disparada cap al pal contrari i ha sortit fora per ben poc. Era el minu 11. Al 14, encara més clara. Aquest cop, la rematada amb el cap la feia Stuani, que es trobava amb l'excel·lent resposta del porter Cuéllar, que volava al pal contrari per treure una mà salvadora.

Es trobva còmode el Girona, mentre que el Leganés confiava en les pujades per banda de Rico i en l'electricitat d'Amrabat, el més destacat dels visitants. Tanta insistència ha trobat el seu premi. Nova acció d'atac, aquest cop per banda dreta, que ha acabat amb unes mans de Mantovani a dins l'àrea. Es vivia el 'dia de la Marmota' a Montilivi, amb un penal a favor per als de casa. Aquest cop sí que hi era Stuani, que agafava la responsabilitat. No ha fallat l'uruguaià, anotant el seu tretzè gol i fent pujar l'1-0 al marcador.

Mica en mica, el Leganés ha anat guanyant metres i ha gaudit d'una boníssima oportunitat per empatar. L'única del primer acte. Això sí, no ha acabat en gol per centímetres. Passada la mitja hora, una centrada a l'àrea ha trobat el cap de Mantonavi, que ha rematat amb molta força. La pilota ha llepat el pal d'un Bounou ja venut. Però per tranquil·litzar a la parròquia local ha aparegut Portu, autor del 2-0. La jugada ha nascut al mig del camp, amb Aleix García llançant-se amb tot per tallar la conducció d'Amrabat, que ha demanat falta. La pilota l'ha collit Granell, que ha servit a l'espai pel murcià. Portu ha estat més ràpid que ningú i ha començat a avançar metres fins a plantar-se a l'àrea. Allà, tenia diferents opcions, però ha triat la més agosarada: xutar. Ho ha fet amb tot. La fuetada, potent i a dalt, ha sorprès Cuéllar. 2-0 i el primer temps que no ha donat per a més.

Ha tornat dels vestidors amb una marxa més el Leganés. Garitano ha mogut la banqueta i ha fet entrar Naranjo per Eraso. Ha funcionat, almenys durant uns minuts, l'invent. Suficient per tancar el Girona al seu camp i generar alguna acció de cert perill. Al 53, per exemple, El Zhar ha rematat a la mitja volta i Bounou ha hagut d'intervenir.

No hi havia mig del camp i als de casa ja els anava bé buscar el contracop i la velocitat per les bandes. Això sí, calia tornar a treure el nas per l'àrea rival, perquè el Leganés estava estirant perillosament les seves línies. Ha estat llavors quan un parell de xuts han tornat a posar les coses al seu lloc. Si més no, de moment. Aday, de cap i al 58, ha fet aparèixer a Cuéllar. I Aleix Garcia, al 62, ha enviat una canonada a prop del pal dret.

Tot es tornava a calmar fins que una acció aparentment inofensiva ha caldejat l'ambient. Aleix García ha rebut una falta al mig del camp i s'ha quedat estès al terra. El Girona ha llançat la pilota a fora perquè el jugador fos atès i quan el joc s'ha reprès, el Leganés ha seguit com si res. Montilivi s'ha encès i el partit ha embogit. No beneficiava això als homes d'un Pablo Machín que, per baixar les revolucions, ha decidit fer un canvi. Stuani ha marxat ovacionat i el seu lloc l'ha ocupat el 'Choco' Lozano. Quedava un quart d'hora. El següent moviment des de la banqueta ha estat l'entrada de Maffeo, que ha substituït Aday al carril dret.

Però la gran ovació de la nit se l'ha endut Eloi Amagat. Al minut 83, abans d'una falta lateral, ha entrat al terreny de joc per Borja García debutant així a la Primera Divisió. Només posar-se la pilota en joc, la jugada ha acabat amb el 3-0, la sentència. Juanpe s'ha elevat més que ningú i ha enviat l'esfèrica al pal contrari fent inútil l'estirada de Cuéllar. La festa era ja completa.

Girona: Bounou, Aday (Maffeo, min. 79), Ramalho, Bernardo, Juanpe, Mojica, Aleix Garcia, Granell, Borja García (Eloi Amagat, min. 83), Portu i Stuani ('Choco' Lozano, min. 74).

Leganés: Cuéllar, Zaldua, Muñoz, Mantovani, Rico, Rubén Pérez (Jaime Sierra, min. 85), Gumbau, El Zhar, Amrabat, Eraso (Naranjo, min. 46) i Beauvue (Guerrero, min. 68).

Gols: 1-0, Stuani, de penal (min. 22). 2-0 Portu (min. 36). 3-0, Juanpe (min. 85)

Àrbitre: Mateu Lahoz (comitè valencià). Ha amonestat Granell, Aleix Garcia, Borja García (Girona); Mantovani, Gumbau, Amrabat, Rubén Pérez, Zaldua (Leganés).

Estadi: Montilivi, 9.142 espectadors.