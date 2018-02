Un fortí de primera

La cosa va començar amb molt bon peu. L'empat inicial contra l'Atlètic de Madrid (2-2) i la victòria contra el Màlaga (1-0), en les dues primeres jornades del campionat de Lliga, feien pensar que Montilivi hauria de ser un dels factors clau en la salvació del Girona FC.

Però posterior a això, varen arribar tres derrotes seguides, contra Sevilla (0-1), Barça (0-3) i Vila-real (1-2); i jornades després la quarta, amb el dolorós resultat contra l'Alabès (2-3).

Però el cert més enllà d'això, és que l'equip de Machín ha sumat a casa 20 dels 36 punts que hi ha disputat, que no és una mala xifra per a un conjunt debutant a la categoria. A més, aquesta solvència com a local l'ha ratificat de manera especial en aquesta recta última del campionat amb quatre victòries consecutives: Getafe, Las Palmas, Athletic Club i ahir contra el Leganés.

En cap Lliga és fàcil, però a la Primera Divisió espanyola molt menys, i d'aquí el mèrit de sumar quatre triomfs seguits en el teu propi camp, valor que se li ha d'atorgar al conjunt gironí.

Dit això, amb els tres punts d'ahir, a Montilivi ja en compten 34 a la classificació, un menys dels que l'any passat va necessitar el mateix Leganés per salvar-se. Precisament i preguntat per aquest fet, el tècnic dels madrilenys va assegurar en sala de premsa que ell, que hi té una experiència tan propera, veu el Girona oferint molt bones prestacions, tot i que no va voler marcar una xifra que pugui garantir la salvació. Això s'ha d'anar veient jornada a jornada, va venir a dir, tot i que va deixar clar que havent aconseguit ells el curs passat el punt 34 a la penúltima jornada, el fet que ja els tingui ara el Girona, ho diu tot.

O sigui que benvinguts a la recta final d'aquesta aventura, la lluita començada el 19 d'agost. Si res canvia molt radicalment, tot fa pensar que l'equip de Pablo Machín pot entrar a l'últim terç de lliga amb els deures del tot fets i amb una dotzena de partits per davant, on s'hauria de marcar nous reptes. Brutal. I la propera aturada, la de dissabte que ve al Camp Nou, tornarà a ser per a la història. Un Barça-Girona de Primera.